‘Élite’: ¿cuántos capítulos tiene la última temporada de la serie de Netflix?

Parece que fue ayer cuando la plataforma de Netflix nos presentó a sus queridos estudiantes de las Encinas, el colegio más exclusivo del país y donde solamente estudian los hijos de la élite. Desde entonces, muchos han sido los momentos vividos con sus protagonistas.

Drama, pasión, desenfreno, secretos, asesinatos y despedidas han sido algunos de los ingredientes que han marcado la trayectoria audiovisual de esta producción. Numerosos capítulos que nos han llevado hasta el lugar en el que estamos hoy, a un solo día del estreno de la octava y última temporada.

Élite se despide de forma oficial de sus espectadores, eso es ya un hecho. Pero, lo hará de la mejor forma que saben hacer: con nuevos episodios. Un lanzamiento muy esperado que tendrá lugar de forma exclusiva en la plataforma de Netflix este 26 de julio.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 8 de Élite?

La expectación por conocer el final de la historia es máxima, pero antes habrá que sumergirse en los nuevos acontecimientos que azotan la vida de los estudiantes de Las Encinas. Una nueva trama, la cual no estará exenta de amoríos, que llegará compuesta por un total de 8 capítulos.

Como es sabido por los seguidores de la serie, este número de episodios no es ninguna sorpresa para los fans. Pues, si echamos la vista atrás y revisamos el catálogo de Netflix, se puede apreciar que todas las temporadas se han mantenido en este número de capítulos. Por lo tanto, el ansiado final de Élite llegará en la entrega 8×08.

El último tráiler. #Élite8, la temporada final, llega el 26 de julio.

The last trailer. #Elite8, the final season, premieres on July 26, only on Netflix. pic.twitter.com/xFcLHVUEF0

