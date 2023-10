El nuevo curso escolar en Las Encinas ha comenzado. Élite ha regresado a la plataforma de Netflix de la mano de su séptima temporada. Un lanzamiento que ha tenido lugar este pasado 20 de octubre y cuyo recibimiento por parte de los suscriptores no ha podido ser mejor.

La nueva entrega de la ficción española no ha hecho sino aterrizar, pero los fans ya han sido conocedores de una buena noticia. Élite regresará, muy pronto, y lo hará con su temporada 8, la última. El cierre de una historia que supondrá el final de una época.

La última fiesta. Élite terminará con la 8ª temporada.

The last party. Elite will end with season 8. pic.twitter.com/WBMF7S4WyQ

