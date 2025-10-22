El Athletic remonta al Qarabag para celebrar su primera victoria en Champions
Con dos goles de Guruzeta y otro de Robert Navarro, los vascos le dieron la vuelta al tanto de Andrade en el segundo 39 de partido
Los de Valverde salen del pozo con sus tres primeros puntos
Su próximo rival será el Newcastle
El Athletic Club logró su primera victoria en la Champions League con remontada contra el Qarabag, que comenzó adelantándose a los 39 segundos de partido con el gol de Lucas Andrade. Luego, los de Ernesto Valverde fueron capaces de darle la vuelta con doblete de Guruzeta y un golazo de Robert Navarro para hacer el segundo (3-1). Los vascos suman tres puntos para salir del pozo y confiar en pasar la fase de liga. Lo próximo será visitar al Newcastle.
Noticia en desarrollo…
