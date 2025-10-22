El Athletic remonta al Qarabag para celebrar su primera victoria en Champions

El Athletic Club logró su primera victoria en la Champions League con remontada contra el Qarabag, que comenzó adelantándose a los 39 segundos de partido con el gol de Lucas Andrade. Luego, los de Ernesto Valverde fueron capaces de darle la vuelta con doblete de Guruzeta y un golazo de Robert Navarro para hacer el segundo (3-1). Los vascos suman tres puntos para salir del pozo y confiar en pasar la fase de liga. Lo próximo será visitar al Newcastle.

