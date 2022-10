Una noche más El Hormiguero regresó con una nueva entrega. Tras la visita de las actrices Carmen Machi y Laura Galán, el programa de Antena 3 recibió en plató a Miguel Ángel Revilla, siendo la visita número 27 del Presidente de Cantabria.

El carismático político acudió al programa para hablar junto a Pablo Motos sobre la actualidad política de nuestro país, así como para comentar algunas de las anécdotas del desfile del Día de la Hispanidad de este año, motivo por el cual se encontraba en Madrid este miércoles.

Tras su entrada en plató, Revilla comentó que la gente por la calle: «Me piden que me dejes hablar más, también me preguntan que cuando vuelvo y también me repasan mis visitas». «Pero si eres el invitado que más veces ha venido», le respondió Pablo Motos.

«Si la salud me lo permite…», @RevillaMiguelA habla de la posibilidad de presentarse de nuevo a las elecciones #RevillaEH pic.twitter.com/WBTPDD2Rj2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 12, 2022

A pesar de las numerosas veces que ha acudido a El Hormiguero como invitado, el Presidente de Cantabria confesó que «al principio me resistía a venir al programa, pero al final te he cogido cariño», le dijo a Pablo Motos.

Más allá de la actualidad política, durante la entrevista Miguel Ángel Revilla Revilla explicó cuáles eran sus aficiones: “Cuando era director de banco, todos los viernes me iba a pescar, también a buscar setas y me gusta jugar partidas de tute”.

Como broche final, el presidente de Cantabria consiguió sacar un compromiso a Pablo Motos, asegurando una nueva visita al programa de Antena 3, que tendrá lugar el próximo 23 de enero con motivo de su 80 cumpleaños y en la que estará acompañado por su mujer, Aurora.