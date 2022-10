‘El Hormiguero’: Javier Gutiérrez y Miguel Herrán desvelan el cambio físico que sufrieron para ‘Modelo 77’

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Miguel Herrán y Javier Gutiérrez. Los actores acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Modelo 77, que ya se puede disfrutar en todos los cines de nuestro país.

Durante la entrevista, Pablo Motos destacó el gran cambio físico que sufrieron ambos actores para meterse en la piel de sus personajes en Modelo 77, pues antes del rodaje Miguel Herrán gozaba de una gran forma física que tuvo que perder para interpretar al preso de la película.

«El papel se cerró por videollamada. No sé si llevaba puesta una sudadera oversize o qué, pero cuando llegué al rodaje, recién salido del gimnasio, el director me vio y casi le da un ictus, no daba crédito, me dijo que tenía que bajar, ir a un nutricionista…», recordó el actor.

«Me comprometí con Alberto Rodríguez que lo haría y me puse a hacer cuatro horas diarias de cardio. Me levantaba a las cinco de la mañana para hacer dos horas y luego, cuando acabábamos, me ponía de 21:00 a 23:00 horas», recordó el actor.

Y añadió: «Solo comía un par de lonchas de pavo de desayuno, media pechuga de pollo en la comida y atún natural con unos pistachos por la noche. Las dos primeras semanas me saludabas y te pegaba un mordisco», expresó entre risas.

Por el contrario, el proceso de Javier Gutiérrez para meterse en su personaje fue totalmente diferente: «Yo tuve que engordar 9 kg, hice el camino opuesto. Quería hacerlo con un dietista, pero como me gusta tanto comer tiré por la calle de en medio», comentó.

No obstante, Javier Gutiérrez también desveló las consecuencias de los cambios físicos que suelen realizan los actores para hacer películas, y en esta ocasión él lo sufrió en su propia piel: «Me subió el colesterol y el ácido úrico de lo que engordé», aseguró.