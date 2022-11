El lado más íntimo de Miguel Ángel Revilla: todo sobre sus tres hijos

Miguel Ángel Revilla es un usual en la tertulia política y es que lleva toda una vida dedicada a esta profesión. El presidente de Cantabria no duda en pasar por programas como El Hormiguero y cuando lo hace, las audiencia responden de maravilla. Los espectadores han destacado su naturalidad frente a las cámaras y no tiene problemas en contar algún que otro de detalle sobre su vida personal.

Revilla estudió Ciencias Económicas en el País Vasco y en 1983 empezaría su trayectoria en política. Fue escogido diputado del parlamento cántabro y allí empezó una carrera política que no ha dejado indiferente a nadie. Podríamos hablar durante horas de los pasos que lo llevaron a posicionarse como presidente de Cantabria, pero aquí te contamos más detalles sobre la otra cara de la moneda.

¿Quién es Miguel Ángel Revilla cuando no está trabajando?

Miguel Ángel Revilla está cerca de los 80 años, pero parece que los años no pasan para él. Sigue trabajando en plena forma y no duda en pasarse por programas y tertulias políticas siempre que tiene ocasión.

Se casó a finales de los 70 con María del Pilar Hoyo y tuvieron dos hijas, Pili, que ya habría soplado las velas de los 40 y Jana, la más pequeña de las dos hermanas. Ambas hijas ha mantenido un perfil bajo frente a los medios y no son demasiado mediáticas con lo que no se conocen demasiados detalles. Pilar viviría en Cantabria y Jana habría escogido alojarse en Madrid y parece que ambas mantienen buena relación con su padre, aunque él admite que no pudo dedicarle todo el tiempo que le hubiese gustado por trabajo.

De su segundo matrimonio con Aurora Díaz de Hoyo también tiene una hija, Lara. Aurora se ha convertido en un pilar para este político y no duda en comentarle sus proyectos para saber su opinión. La política es una pasión común en la familia y la pareja se conoció en la sede del PRC, ella trabajaba como secretaria y parecieron encajar a la perfección. El matrimonio se lleva 18 años y juntos residen en un piso de 115 metros cuadrados en Astillero, un municipio cerca de Santander.

Su hija Lara ha tenido un perfil más público que las dos primeras hijas de Revilla y parece que sigue los pasos de su padre en cuando a política. Se conoce que forma parte de las Juventudes Regionalistas de Cantabria y no duda en compartir sus ideales si tiene ocasión. Aún con ello, mantiene un perfil discreto y su padre sigue siendo el que más popularidad suma en la familia.

En 2014, llegaba una nueva faceta a la vida de Revilla y se estrenaba como abuelo con Bruno, el hijo de Pilar. Un momento que recuerda con especial cariño, aún con ello, confesaba en una entrevista en Las Mañanas de Cuatro que «Me ha hecho ilusión, lo que pasa es que me coge un poco mayor para que nos disfrutemos mutuamente, me hubiera gustado tenerle con 60 años».

Durante su carrera ha sabido transmitir sinceridad y naturalidad y esto ha gustado mucho a sus votantes. Cuenta con una gran popularidad a nivel nacional y muchos destacan su sencillez. Todo ello lo ha posicionado como un político conocido y aclamado por muchos en televisión y en redes sociales. Es el presidente autonómico con más seguidores en Twitter y seguro que su hija Lara ha sido clave para que Revilla se animara con estos canales actuales.