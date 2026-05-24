El Olimpo espera a un dios. Al de Europa. A un Real Madrid que es el equipo que más copas tiene y que este domingo quiere conquistar la duodécima en Atenas contra el Olympiacos, que a su vez buscará cerrar un ciclo de 13 años sin ganarla (20:00 horas). La gran final de la Euroliga enfrenta por quinta vez (1995, 2013, 2015, 2023 y ahora 2026) a dos históricos en un OAKA Arena que las miles de camisetas rojiblancas en las gradas convertirán en la casa de los de El Pireo.

Estos anhelan ese trofeo que se les escapó en Kaunas en 2023 con aquella inolvidable canasta de Sergio Llull en la penúltima jugada de la final, en 2017 contra el Fenerbahce y en 2015 también contra el Real Madrid y en el Palacio. Uno de los clásicos del baloncesto europeo coronará al nuevo rey de Europa, aunque el que más veces reinó, el equipo blanco, lo tendrá más difícil que nunca para reconquistar el viejo continente.

El Real Madrid jugará su vigesimosegunda final de la Copa de Europa sin ninguno de sus tres pívots, algo insólito en la historia del club. Sin Edy Tavares, Alex Len ni Usman Garuba, que se rompió en la semifinal contra el Valencia Basket, Sergio Scariolo, en su primera final de Euroliga como entrenador, tendrá que sacarse otro truco de la chistera para derrotar al líder de la temporada regular y favoritísimo Olympiacos. Uno de esos con los que nos dejó boquiabiertos en sus innumerables éxitos al frente de la selección española.

El italiano cargará con la responsabilidad y el orgullo de un Real Madrid que no para de disputar finales. La de este domingo será la quinta en cuatro años y la más difícil de todas. No sólo por encararla sin sus torres en la pintura, sino porque además enfrente tiene a la que de largo es la plantilla con más calidad de esta Euroliga. Sasha Vezenkov, MVP de la fase regular (y de la Final Four de Lituania 2023), Nikola Milutinov, el coloso de 2,14 metros que ha sido el tercer mejor jugador de la temporada, Evan Fournier, Tyler Dorsey… Un arsenal de estrellas que esperan encumbrar al Olympiacos en la capital de Grecia.

Olympiacos-Real Madrid por la gloria europea

Pero si algo no le falta al Real Madrid para afrontar semejante reto, son campeones. De la Euroliga de 2023 quedan tres, pero hay más: Llull, triple ganador de la competición y capitán del equipo blanco, Mario Hezonja, Facu Campazzo, Gaby Deck y Alberto Abalde. Y otro desde la banda, Tavares, que no ha abandonado a los suyos en Atenas.

Todos ellos inculcarán la grandeza madridista en este tipo de citas a quienes la de este domingo será su primera vez: Théo Maledon, Andrés Feliz, David Krämer, Gabriele Procida, Chuma Okeke, Trey Lyles e Izan Almansa. El componente que comparten veteranos y noveles es una certeza casi divina de que, si el partido se da como ha preparado, el equipo blanco será campeón este domingo en Atenas, donde tendrá lugar la madre de todas las batallas entre Olympiacos y Real Madrid.