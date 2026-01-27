Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz tienen muchas cosas en común y que muy pocos sabrán. Y es que, más allá de su pasión por el tenis, ambos nacieron el mismo día, pero con cinco años de diferencia. De ese modo, mientras que la bielorrusa cumplirá 28 años el próximo 5 de mayo, el murciano dará la bienvenida a los 23. Además, en el terreno de juego ambos pueden presumir de haberse coronado como los número uno y ser campeones de Grand Slams. De igual modo, ninguno ha perdido ningún set en el camino hacia los cuartos de final del Abierto de Australia.

Aryna Sabalenka. (Foto: Gtres)

Recientemente, y tras haberse proclamada en este torneo, Sabalenka no dudaba en llevar a cabo una curiosa tradición. Y es que aceptó el reto de Jelena Dokic a la hora de hacerse un regalo mutuo. De ese modo, cuando preguntaron a la tenista sobre el regalo que le gustaría hacerle a Carlos Alcaraz, tuvo la reacción más divertida. Así, le pidió a su novio que abandonase el lugar antes de responder: «Le ofrecería un baile de TikTok», aseguraba. Y, en cuanto al obsequio que ella espera recibir de la otra parte, también lo tiene bastante claro: «Me gustaría recibir un «sí»’ como respuesta».

«El año pasado le obligué a hacerlo y siento que puedo hacerlo de nuevo» 🕺 La propuesta irrechazable de Sabalenka a Alcaraz que podría repetirse como campeones del Open de Australia. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/7J6hkBYgSA — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 27, 2026

La gran conexión entre Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz

De hecho, la bielorrusa también recordaba que «el año pasado lo obligué a hacerlo, así que siento que puedo hacerlo de nuevo». Un propuesta muy divertida, ante la que Dokic también quiso hacer su aportación. Y es que insinuó, en tono de broma, que Alcaraz podría regarle un diamante, puesto que sabe lo mucho que le gustan.

Carlos Alcaraz. (Foto: Gtres)

Esta no es la primera vez que Sabalenka protagoniza un divertido momento relacionado con Alcaraz, y es que hace unos meses casi confunde al español con Jannik Sinner. De hecho, ella ya manifestó su intención de «hacer un TikTok» con Carlos desde que ambos se coronasen como campeones del torneo norteamericano. Sin embargo, la mente llegó a jugarle una mala pasada, y terminaba pronunciando el nombre de Jannik en vez del de su amigo, quien estaba a su lado. Ahí, el murciano quiso seguirle la broma e hizo el amago de abandonar la sala.

Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka going on the New York City morning shows together 😂 2025 U.S. Open Champions who are both born on May 5th. Written in the stars. ❤️ pic.twitter.com/tuN8949WvO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025

«Son las nueve de la mañana. No te preocupes. No he escuchado nada. No te preocupes», aseguraba Carlos a su vez. Mientras que ella, avergonzada, pedía que borrasen ese momento mirando a cámara. «Es la peor frase que he pronunciado. Cortarlo todo, cortarlo todo», confesaba mientras todos a su alrededor se partían de risa. De hecho, ambos terminaron grabando el vídeo en cuestión, buena prueba de la complicidad que comparten y que Sabalenka tendría muchas ganas de repetir.