El 2025 fue un año, para Carlos Alcaraz, protagonizado por los cambios. Tras romper laboralmente con Juan Carlos Ferrero, el tenista dejaba atrás el estilo de vida que había mantenido en la Academia Equelite de Villena desde hace años. De esta manera, el murciano abandonaba la casa prefabricada de madera en la que residía dentro del complejo deportivo y regresaba a su casa familiar en El Palmar. Este cierre de ciclo vital ha venido de la mano de nuevos comienzos para el ganador de seis Grand Slam, que ha optado por darle un papel protagonista a Álvaro, su hermano mayor.

La importante decisión de Carlos Alcaraz

Desde que cogiera por primera vez una raqueta de tenis, Carlos Alcaraz siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia, los responsables de que, pese a su éxito en tierra batida, tuviera los pies en el suelo y no se olvidara de sus raíces. El papel de sus progenitores ha sido fundamental en sus viajes alrededor del mundo y no solo como espectadores en las gradas. De la misma manera, el murciano siempre ha estado acompañado por sus hermanos: Álvaro, Sergio y Jaime.

Carlos Alcaraz en el US Open. (Foto: Gtres)

Desde hace tiempo que es habitual ver a Álvaro como un talismán de su hermano Carlos, con el que durante su infancia compartía litera. De hecho, solo existe una gran diferencia entre ellos: el equipo de fútbol. Cuatro años son los que separan su edad, aunque ahora que ambos se encuentran en la década de los veinte -26 y 22 años-, comparten una vida similar.

Debido a su complicidad, y tras la salida de Ferrero de su equipo de confianza, el tenista ha decidido que su hermano mayor asuma un rol importante en su equipo deportivo. «Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito para rendir mejor en la pista y los torneos. Ahora va a coger más protagonismo junto con Samu López», dijo recientemente.

Carlos Alcaraz y su hermano Álvaro. (Foto: Gtres)

Aunque Álvaro no se ha dedicado profesionalmente al tenis como sí su hermano pequeño, conoce muy bien este deporte, ya que ha acompañado a Carlos en muchas ocasiones: «Conoce cómo funcionamos y cómo va el circuito y sabe muchísimo de tenis. A veces, tiene unas opiniones y una forma de ver las cosas que nos aporta mucho a mí y a Samu. Feliz de verle en el box, más dentro aún, y me aporta mucho».

Finalmente, esta decisión de Carlos Alcaraz también viene dada porque, en este punto de su vida y de su carrera, necesita a personas de confianza a su lado: «La verdad que soy muy cercano a mi hermano mayor y obviamente que tengo muchos amigos cercanos que, obviamente, cuando tengo un mal día o paso por un mal momento hablo con ellos».