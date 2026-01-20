Balde sobre la selección española: «Ojalá pueda volver, trabajo cada día para ello»

Alejandro Balde compareció en la sala de prensa del Fortuna Arena en Praga en la previa de la jornada séptima de la Fase Liga de la Champions League antes de medirse al Slavia este miércoles en un partido donde el cuadro culé está obligado a ganar para soñar con poder entrar en el Top-8.

«Nos vemos con posibilidades, estamos haciendo un gran trabajo. Somos el Barça y siempre tenemos que ganar. Tenemos mucha confianza en el equipo, si jugamos como contra la Real Sociedad, seguramente, ganaremos. Son partidos en los que la pelota no quiere entrar, pero son cosas que pasan», comenzó señalando el lateral del Barcelona.

«A mí no me gusta nada el frío. No es excusa, tenemos que estar enfocados en el partido. Si mantenemos el nivel, nos llevaremos los tres puntos», dijo el lateral azulgrana.

Sobre la salida de Ter Stegen: «Esta mañana ha hablado con todo el equipo. Es un referente, siempre he crecido viéndolo, es mi capitán. Le deseo mucha suerte, le irá bien para coger confianza».

«Todos los jugadores jugamos para ir a la selección, es el sueño de cualquiera. Llevo dos años sin ir. Cada día trabajo y me esfuerzo para tener la oportunidad para volver. Lo que depende de mí es esforzarme, ojalá tenga la oportunidad de volver», señaló Balde ante la prensa en Praga.

«Hoy analizaremos el partido, con este horario no da tiempo a hacer muchas cosas. De 1.000 veces que se juega, se pierde una. Hicimos un partido increíble, de los mejores de la temporada. La suerte a veces está contigo y a veces, no», comentó sobre la derrota en San Sebastián el defensa blaugrana.

«No veníamos con confianza y perder 3-0 en Champions es duro. Siempre hablamos en el vestuario y sabíamos que podíamos hacer las cosas mejor. Estamos en un buen nivel de confianza», sobre como cambió el equipo tras la derrota frente al Chelsea.

«Siempre se pueden mejorar cosas, a lo mejor hemos encajado muchos goles, pero hemos marcado más. Es nuestro estilo de juego, tomamos riesgos. Lo importante es ganar. Venimos de ganar la Supercopa, en Liga vamos primeros, en la Champions estamos ahí», añadió Alejandro Balde ante los medios de comunicación.

«En estos últimos años he tenido la banda más para mí. Somos profesionales y nos adaptamos a las circunstancias del equipo. Me da un poco igual, me siento cómodo con Rashford o Raphinha. Cancelo tiene mucha calidad y experiencia. Nos ayudará mucho a los jóvenes. Sobre la competencia, creo que es buena. Cuanta más haya, más nivel podremos dar, eso es bueno», dijo Balde antes del partido contra el Slavia.

Sobre la Champions: «La afrontamos con muchas ganas. Es una competición en la que todos soñamos con jugar y ganar. Nuestra idea no es llegar a dónde lo hicimos el año pasado, es ganarla».

