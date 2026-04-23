Colas en Decathlon desde mañana, 24 de abril, por la bicicleta eléctrica de travesía con 7 velocidades y autonomía de 50 km

El tirón de las bicicletas eléctricas en España no deja de crecer y Decathlon ha dado en el clavo con uno de esos productos que se venden casi solos. Y es que el modelo Rockrider E‑Expl 100 se ha convertido en uno de los más buscados del momento, con tiendas registrando hasta colas para hacerse con esta bici eléctrica. Las razones son el precio que ronda los mil euros, prestaciones suficientes para el día a día y una propuesta pensada para aquellos que quieren dar el salto a la bici eléctrica sin complicarse demasiado ni gastar una fortuna.

No es una bicicleta de gama alta, pero tampoco lo pretende, y ahí está buena parte de su éxito. Lo que más llama la atención es que encaja bien en distintos usos sin volverse complicada. Sirve para moverse por ciudad entre semana y también para salir el fin de semana por caminos o rutas sencillas sin sentir que se queda corta. Su diseño con ruedas grandes de 29 pulgadas y cuadro de aluminio ayuda a que la conducción sea estable, mientras que la suspensión delantera aporta ese extra de comodidad cuando el terreno no está perfecto. Es una bici pensada para los que buscan algo práctico y que responda bien en situaciones habituales.

Otro de los puntos clave está en la batería. La Rockrider E‑Expl 100 ofrece una autonomía de hasta 50 kilómetros, una cifra que encaja bastante con lo que necesita la mayoría de usuarios. Para ir al trabajo, hacer recados o darse una vuelta larga el fin de semana, es más que suficiente. Además, el motor con asistencia al pedaleo hace que subir cuestas o recorrer distancias algo más largas no se haga pesado, algo que muchos valoran especialmente si no están acostumbrados a usar la bici de forma regular.

Decathlon arrasa con esa Rockrider

En cuanto al cambio de marchas, apuesta por 7 velocidades, una configuración sencilla pero eficaz. No está pensada para un uso deportivo exigente, pero sí cumple perfectamente en ciudad y en rutas tranquilas. De hecho, esa simplicidad juega a su favor porque garantiza menos líos, menos mantenimiento y una experiencia más directa. Es el tipo de bicicleta que puedes empezar a usar desde el primer día sin tener que aprender demasiado ni ajustar mil cosas.

El éxito de este modelo también tiene que ver con el momento actual. Cada vez más gente busca alternativas al coche ya sea por ahorro, por comodidad o por una cuestión ambiental. Las bicicletas eléctricas han dejado de ser algo raro para convertirse en una opción habitual, sobre todo en trayectos cortos y medios. Y cuando aparece un modelo como este, que ofrece lo básico bien resuelto y a un precio accesible (999,99 euros) el interés se dispara. No es casualidad que se esperen colas en Decathlon a partir de este viernes 24 de abril para hacerse con ella. Dentro del catálogo de Decathlon hay otras opciones similares, pero esta destaca porque se queda en un punto intermedio que gusta a mucha gente.