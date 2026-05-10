Aitana Sánchez Gijón apuesta por las relaciones largas y Maxi Iglesias es más impulsivo: lo que revela su estilo, según Lara Ferreiro

Vestirse cada mañana puede convertirse en una herramienta poderosa para nuestro bienestar psicológico. Así lo explicó la psicóloga Lara Ferreiro, especialista en autoestima y mujer, en la presentación de la nueva colección primavera-verano de la marca de moda de Lidl (Esmara). La experta señaló que vestirse no es solo una cuestión de estilo y que a día de hoy se ha convertido en toda una herramienta de expresión personal y de bienestar emocional. Pero no solo eso, y es que añadió que los colores que más se repiten en el armario de una persona suelen revelar el tipo de carácter que posee.

Teniendo en cuenta esta premisa, COOL quiso hablar personalmente con Ferreiro para conocer qué tipo de personalidades colométricas tienen algunos de los VIPS más codiciados de nuestro país, y las respuestas dejarán sorprendidos a propios y extraños.

En primer lugar, están las personas que optan habitualmente por los colores fríos. En este grupo, la experta ha señalado que se encontrarían nombres como el de Aitana Sánchez-Gijón o John Kortajarena. «Suelen ser más ordenadas, más reflexivas y muy prácticas. Toman grandes decisiones, a veces son CEO de empresas y tienen vínculos muy estables y relaciones muy largas», explica. Centrándonos en el terreno sentimental, la intérprete de Respira estuvo casada durante más de 20 años con Guillermo Papin Luccadane y, actualmente, se le relaciona con Maxi Iglesias, con el que podría estar un largo tiempo de ser cierto las características mencionadas por la psicóloga.

Sin embargo, el protagonista de Física o Química pertenece a otro grupo colorimétrico distinto: el cálido. Estas personas apuestan por colores más llamativos (tierra, morado, rojo) y «son más impulsivas, magnéticas, con mucha expresión emocional y con carisma». Sin embargo, en el amor, «reciclan o regresan con su ex porque a veces no lo tienen claro». Una forma de ser completamente contraria a la que supuestamente está vinculada a Sánchez-Gijón. Además de Maxi Iglesias, Judith Mascó o Vicky Martín Berrocal también pertenecen a esta categoría.

Por otro lado, también existen las personas con una capacidad mixta a la hora de elegir el color de su vestuario. En su caso, «son creativos y flexibles» y además «evolucionan de manera muy adaptable y son más de amores intermitentes». «Vuelven y van. Y, a veces te quieren y otros días están ahí sin más», comenta Lara Ferreiro, añadiendo que Rosalía es uno de los rostros conocidos que mejor representaría a este grupo. Cabe destacar que la cantante mantuvo una relación de idas y venidas con Rauw Alejandro.

Por último, se encuentra el grupo de las personas oscuras, donde destacan celebrities como Laura Escanes o Bad Bunny, los cuales suelen optar por estilismos con tonos más serios. En su caso, «son elegantes, suelen ir de negro y, en la mayoría de los casos, atraviesan duelos o procesos emocionales abiertos», concluye Ferreiro.