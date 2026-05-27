Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Científicos de las universidades de Granada y Lyon (Francia) han descubierto un nuevo mecanismo por el cual la melatonina, la hormona que regula el sueño, podría proteger frente a la diadesbesidad, una patología resultante de la combinación de obesidad y diabetes tipo 2.

El trabajo, publicado en la revista Cell Communication and Signaling, demuestra que esta hormona restaura los puentes de comunicación entre dos estructuras celulares esenciales: la mitocondria y el retículo endoplasmático. Esta reparación mejora el metabolismo, reduce el daño oxidativo y abre nuevas vías para futuros tratamientos, informa la Universidad de Granada.

La melatonina es una hormona que produce de forma natural el cerebro, principalmente durante la noche, y cuya función principal es regular el ciclo del sueño y la vigilia. Actúa como una especie de reloj biológico que indica al organismo cuándo es momento de descansar. Su producción aumenta con la oscuridad y disminuye con la luz, por lo que factores como el uso de pantallas, el estrés o los cambios horarios pueden alterar sus niveles.

Además de producirla de manera natural, la melatonina también se comercializa como suplemento y se utiliza para tratar problemas como el insomnio, el jet lag o ciertas alteraciones del sueño, aunque su uso debe hacerse con control y siguiendo recomendaciones médicas.

El hallazgo de este grupo de investigadores liderado por la Universidad de Granada supone un avance en la comprensión de cómo actúa la melatonina más allá de su papel como reguladora del sueño, según los científicos.

Hasta ahora se conocía su efecto antioxidante, pero este estudio demuestra que también es capaz de reorganizar la arquitectura interna de las células y optimizar la comunicación entre sus orgánulos.

Los orgánulos son un conjunto de estructuras o compartimentos que existen en el interior de las células, que trabajan de forma coordinada entre sí para mantener la salud de las mismas.

Todas sus funciones

La mitocondria es el orgánulo responsable de producir la energía que la célula necesita para realizar todas sus funciones y el retículo endoplasmático es la estructura celular encargada de fabricar y transportar proteínas y lípidos esenciales a toda la célula.

Si las células fuesen fábricas, explican los investigadores, las mitocondrias vendrían a ser las centrales energéticas que las abastecen de electricidad, y el retículo endoplasmático sería la cinta transportadora de la cadena de producción y distribución.

Aunque antes se pensaba que actuaban de forma independiente, hoy se sabe que estos orgánulos están conectados mediante estructuras especializadas llamadas MAMs, unos puentes dinámicos que permiten la comunicación y el intercambio rápido de señales y moléculas entre ambos.

Estos contactos, explican, son fundamentales para la salud celular y muy sensibles a cambios metabólicos, estrés o enfermedades.

Reducción del daño celular

En personas con obesidad y diabetes tipo 2, estos puentes se dañan, lo que provoca estrés oxidativo, inflamación y pérdida de eficiencia energética. El equipo responsable de este estudio ha podido comprobar, en modelos animales de ambos sexos, que la melatonina administrada de forma crónica consigue restaurar la integridad de esos puentes y recuperar la comunicación funcional.

El catedrático de Farmacología de la Universidad de Granada Ahmad Agil, que ha liderado la investigación, explica que estos resultados permiten «comprender mejor cómo la melatonina actúa a nivel subcelular, no sólo como antioxidante, sino también como moduladora de la arquitectura celular y de la comunicación entre orgánulos, lo que abre nuevas posibilidades terapéuticas».

Los resultados de este trabajo han mostrado que la melatonina mejora la salud mitocondrial, favorece el equilibrio del calcio dentro de la célula, reduce el daño oxidativo en lípidos esenciales como la cardiolipina y previene la liberación de citocromo c, un proceso vinculado a la muerte celular. En conjunto, estos efectos se traducen en una mejora significativa del metabolismo energético.

El estudio se ha realizado en el músculo esquelético, un órgano clave para el consumo de energía y para la regulación del azúcar en sangre.

Según los investigadores, la melatonina aparece así como un compuesto prometedor para restaurar la salud metabólica en enfermedades asociadas al exceso de grasa corporal interna, una de las principales epidemias globales del siglo XXI