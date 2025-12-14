Tiene 8 episodios y es la miniserie más vista de Netflix: perfecta para verla en un día

El pasado 13 de noviembre se estrenó en Netflix la serie de suspense y misterio La bestia en mí que se está convirtiendo en todo un éxito de audiencia en esta plataforma de streaming. Una original miniserie creada por Gabe Rotter y protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys que cuenta la historia de Aggie Wiggs, una escritora de memorias que obtuvo hace años el premio Pulitzer y que decide comenzar a escribir un libro sobre su nuevo vecino, un ejecutivo inmobiliario que presuntamente asesinó a su esposa. ¿Ha matado el vecino a su esposa? ¿Es peligroso hablar con él? Ella está pasando por un mal momento por la muerte de su hijo en un accidente de coche y decide dedicarse en cuerpo y alma a descubrir si el vecino ha matado a su esposa, aunque algunos le avisan de que puede ser un hombre peligroso.

La serie La bestia en mi ha contado entre sus productores ejecutivos con Jodie Foster y Conan O’Brien y ha recibido numerosas críticas positivas de los usuarios de la plataforma de streaming. La bestia en mí es una serie perfecta para los que están buscando un thriller original que engancha desde el primer episodio. Una ficción a la altura de otras de misterio y suspense que han triunfado en los últimos años como Perdida, Big Little Lies o Heridas abiertas. Un crimen oculto, una escritora devastada por la muerte de su hijo y un presunto sospechoso son los elementos de esta original serie.

¿Qué ocurre en la serie La bestia en mí?

La protagonista de esta serie es Aggie Wiggs, una escritora de memorias ganadora del premio Pulitzer que vive en una pequeña ciudad en Nueva York. Aggie está pasando por un mal momento tras perder a su hijo en un accidente de automóvil provocado por un conductor borracho y el divorcio de su esposa y ha decidido alejarse de su vida habitual. Aggie pasa los días bebiendo y pensando en lo que le pasó a su hijo.

Un día Aggie descubre que Nile, el hijo de un magnate de bienes raíces de Nueva York se acaba trasladar a una vivienda cercana a su casa. Un hombre que parece encantador, pero del que se han oído rumores sobre la extraña desaparición de su esposa y se rumorea que él mismo podría haberla matado. Aggie se siente al mismo tiempo fascinada por este individuo y asustada por lo que ha podido hacer en el pasado. Aggie se da cuenta que si descubre qué paso a la mujer de su vecino puede ser una nueva oportunidad para su carrera como escritora.

Según la sinopsis oficial: «Desde la trágica muerte de su hijo pequeño, la escritora de éxito Aggie Wiggs no es ni la sombra de lo que era: se ha apartado de la vida pública y es incapaz de escribir. Todo cambia cuando Nile Jarvis, un conocido y poderoso magnate inmobiliario —que en su día fue el principal sospechoso de la desaparición de su mujer— compra la casa de al lado. Entre el horror y la fascinación, Aggie se embarca en una búsqueda obsesiva de la verdad, persiguiendo los demonios de Jarvis mientras intenta escapar de los suyos, en un peligroso juego del ratón y el gato que podría acabar en tragedia».

El reparto de esta serie

La protagonista de esta serie es la actriz Claire Danes a la que todos conocemos por Homeland. En esta ocasión da vida a Aggie, la escritora de memorias que obtuvo el premio Pulitzer y está traumatizada por la muerte de su hijo. El actor Matthew Rhys, al que hemos visto en The Americans, interpreta el papel del vecino cuya mujer desapareció en extrañas circunstancias en 2019.

También tienen un papel de peso la actriz Brittany Snow (The Hunting Wives) da vida a la segunda esposa de Nile que es una conocida galerista, Natalie Morales (The Morning Show) a Shelley, la exesposa de Aggie, una pintora de arte abstracto que también está traumatizada por la muerte de su hijo, David Lyons (Revolution) a un agente del FBI que se ha dedicado a investigar de forma obsesiva la muerte de la esposa de Nile, Hettienne Park como la agente Erika Breton y Tim Guinee (Homeland) interpreta al tío de Nile.

En el reparto de la serie La bestia en mí también están también Deirdre O’Connell como Carol McGiddish, agente literaria y amiga de confianza de Aggie, Bubba Weiler como Teddy Fenig, un joven conductor ebrio que mató al hijo de Aggie, Hettienne Park como la agente del FBI Erika Breton, Aleyse Shannon como Olivia Benítez, una concejal, Julie Ann Emery como Lila Jarvis, esposa de Martin Jarvis y madrastra de Nile y Amir Arison como Frank Breton, exmarido de la agente del FBI Erika Breton, entre otros.

La serie La bestia en mí es una ficción de suspense y misterio bastante entretenida, que te mantiene pegado al sillón en todo momento y que es una buena opción para un maratón de fin de semana.