Furor en Stradivarius por la chaqueta estilo Barbour que todas quieren para este otoño: el precio es de broma

Hay prendas que perduran en el tiempo. Que no entienden de moda y siempre quedan estupendamente. En el cambio de estación, las parkas vuelven a causar furor. Es el caso de la chaqueta estilo Barbour de Stradivarius que está en dos colores distintos. A un precio bien redondo y apto para tu bolsillo, este otoño podrás triunfar y verte diferente con una prenda que siempre va a estar en tu armario.

Hablamos de la parka encerada multi bolsillos. Tiene cantidad de detalles que la hacen única. Para empezar, está confeccionada con tejido de efecto encerado. Además, lleva un cuello solapa con detalle de tejido combinado a contraste y manga larga. Junto a los bolsillos de vivo y bolsillos de plastrón con solapa y botón en delantero. Se cierra de manera frontal con cremallera oculta en solapa. Te contamos muchas más características de un must de todos los tiempos, y lo más importante: podrás obtenerla a un precio bien bajo y en diferentes tallas. Stradivarius es una de las marcas de Inditex que más piensa en el vestir de las adolescentes y mujeres jóvenes, si bien tiene ropa para cada edad.

Así es la chaqueta estilo Barbour

La parka encerada multi bolsillos en dos colores distintos de Stradivarius es una prenda imprescindible para quienes buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo. Confeccionada en tejido de efecto encerado, aporta un acabado sofisticado y resistente, ideal para los días de entretiempo.

Además de las características vistas antes, es de destacar su diseño incorpora cuello de solapa, mangas largas y un ajuste cómodo que permite combinarla fácilmente con diferentes looks. Los múltiples bolsillos de vivo no solo realzan el diseño, sino que también ofrecen un extra de practicidad.

De ahí que se presenta como una chaqueta versátil se adapta a cualquier ocasión, desde outfits casuales hasta combinaciones más elaboradas con botas y accesorios de temporada. Consigue la parka encerada multi bolsillos y añade un toque de carácter y tendencia a tu armario.

Materiales

Se confecciona en: Exterior: 65% algodón, 35% poliéster. Forro: 100% poliéster. Relleno: 100% poliéster.

Dos colores a elegir

En color verde, es la parka que todos conocemos y que está presente en cantidad de tiendas sea cual sea la marca. Combina realmente con variedad de prendas y tienes un look distinto para cada día.

Zapatilla destalonada print vaca

Zapatillas de piel con pelo con estampado animal print vaca. Lengueta doblada. Detalle de cordones para ajustar. Altura del piso: 2 cm.

Camiseta básica regular tacto suave

Camiseta básica de fit regular recto confeccionada con tejido de algodón en mezcla de elastano con tacto suave. Cuello redondo y manga corta. Disponible en varios colores.

Camisa denim lazo

Camisa tejana de cuello subido con detalle de lazo y manga larga acabada en puño con botones. Cierre frontal con botones.

Pantalón vestir pinzas cuadros

Pantalón casual vestir de tiro medio con detalle de pinzas y botones en delantero. Pernera fluida y recta. Cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico.

En color marrón, tienes una parka algo mucho más original que el color base de esta prenda que rompe fronteras. Combina con estas prendas:

Mocasín piel piso fino

Zapatos mocasines de piel de mujer de piso fino. Disponibles en color marrón. Detalle de antifaz en la parte delantera y cerco en la suela. Altura: 2 cm.

D74 Pantalón flare stretch slit

Pantalón de tiro alto y cintura con trabillas. Bolsillos laterales y bolsillos de plastrón en espalda. Pernera ajustada y bajo acabado en evasé con abertura interior. Disponible en varios colores.

Botines tacón efecto ante

Botines tacón efecto ante de tobillo ajustado. Cierre con cremallera lateral. Disponible en marrón. Acabado en punta cuadrada. Altura del tacón: 5 cm.

El precio de la chaqueta estilo Barbour de Stradivarius

Su precio es de 69,99 euros en variedad de tallas, que van de la XS a la XL, ahora bien es posible que algunas de estas tallas ya no estén disponibles. Sabes que puedes comprar la prenda tanto en la página web de Stradivarius, de forma mucho más cómoda y sin tener que desplazarte. Y la otra opción es ir a la tienda física directamente, y en especial si tienes alguna cerca.

Diversas marcas han marcado estilo con las parkas tipo Barbour. En un inicio , sus precios eran algo prohibitivos y solo destinados a diversas personas. Con el tiempo, esta chaqueta se ha democratizado, y la mayoría de firmas ya las tienen con precios mucho más económicos.

Su particularidad radica en sus materiales, que suelen soportar la lluvia y el viento, al estar realizada para los meses de entre tiempo y sobre todo cuando hace más frío. La parka es pura modernidad y en este momento se consigue de manera bien fácil en la web de Stradivarius que es para todas.