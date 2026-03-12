Buenas noticias si vives en un pueblo pequeño: la ayuda de 66.000 euros para reformar tu casa y es oficial

El Gobierno de Aragón ha aprobado una ayuda de hasta 66.000 euros para los vecinos que quieran reformar su casa en pueblos de menos de 3.000 habitantes. Esta iniciativa está dentro del Programa 700 que recoge el Boletín Oficial de Aragón, en el que se especifican las ayudas para rehabilitar vivienda en los pueblos pequeños de la comunidad y, además, se ha ofrecido un listado de los casi 100 pueblos que están dentro de esta norma. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de hasta 66.000 euros para reformar tu casa.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y el más grave tiene que ver con la vivienda. Como suele ser habitual con este Gobierno, las medidas intervencionistas dedicadas a rebajar el coste de las casas no han hecho más que subir las cantidades y los datos matan el relato del presidente: el precio de la vivienda sigue en máximos históricos en marzo de 2026. El precio de la compraventa ha subido un 17,7% en el último año hasta los 2.673 euros el metro cuadrado y se espera que el del alquiler suba entre un 3% y un 6% más en el primer semestre de 2026.

Por ello, algunas comunidades están tomando iniciativas para fomentar que las personas inviertan en vivienda. Una de ellas la ha tomado el Gobierno de Aragón, que de la mano de Jorge Azcón viene tomando decisiones ejemplares a beneficio de la comunidad autónoma. La última tiene que ver con una ayuda de hasta 66.000 horas para los vecinos que reformen su casa en pueblos de menos de 3.000 habitantes. Esto tiene dos objetivos: aumentar el censo de los pueblos más pequeños de la comunidad y también dar la oportunidad a los jóvenes (y no tan jóvenes) a que tengan una vivienda nueva en propiedad.

La ayuda de 66.000 euros para reformar tu casa

Esta ayuda ya está publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), que recoge los 93 municipios que forman parte de este Programa 700, que está dentro del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. A esta iniciativa se han destinado casi 10 millones de euros, concretamente 9.985.023,35 euros, y está previsto que se alargue durante los seis próximos años con una inversión total de cerca de 50 millones de euros.

De esta partida, el 60% se concederá de forma anticipada a los ayuntamientos de estas localidades de menos de 3.000 habitantes y sus ciudadanos se podrán beneficiar de ayudas que van desde los 50.000 euros a los 66.000 euros por cada vivienda edificada o rehabilitada. Este programa se extenderá durante seis años, en los que se espera invertir hasta 52,5 millones de euros y se promocionarán 800 viviendas públicas en el medio rural.

El Gobierno de Aragón también ofrece otra ayuda en materia de vivienda para las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica. De ella se podrán aprovechar las personas que no superen los 600 euros mensuales o 7.200 euros al año. Así que los ciudadanos aragoneses que cumplan con estos requisitos de ingresos podrán acceder a la ayuda para reformar o rehabilitar la casa.

Estas son las últimas directrices que ha tomado el Gobierno de Aragón y que van destinadas al sector de la población que más problemas está teniendo para acceder a una vivienda en las zonas más tensionadas de las grandes ciudades. Además, con ello, también pretende repoblar las zonas rurales de una comunidad autónoma que está siendo un ejemplo de directrices en materia de vivienda. Que tome ejemplo Pedro Sánchez y compañía.