La exposición de ADEMA Bellas Artes, finalista en Venecia de los ECC Awards 2026

El proyecto expositivo del Grado en Bellas Artes de ADEMA, presentado en el Palazzo Bembo dentro de la programación oficial del European Cultural Centre (ECC) en Venecia, ha sido seleccionado como uno de los cuatro finalistas de los ECC Awards 2026 en la categoría Research & Curatorial Project.

La propuesta formó parte de Personal Structures–Confluences, la exposición internacional de arte contemporáneo, organizada por el ECC, en paralelo a la Bienal de Arte de Venecia. Los ECC Awards son los galardones anuales con los que esta institución reconoce los proyectos más destacados de sus exposiciones de arte y arquitectura, informa ADEMA en un comunicado.

La categoría en la que ha sido seleccionada ADEMA, Research & Curatorial Project, está dirigida a museos, universidades e instituciones curatoriales o de investigación y distingue proyectos sustentados en una metodología investigadora, con una visión curatorial clara y reflexiva y capaces de establecer un diálogo significativo con la temática de la exposición.

ADEMA comparte la nominación con otros tres proyectos finalistas procedentes de Estados Unidos: Tanka Tales: Thread as Archive, de Mahwish Chishty, centrado en la memoria, el trabajo de las mujeres y el patrimonio cultural a través del bordado; Atlantis, del Princeton Research Film Studio, dirigido por Erika A. Kiss, que explora las posibilidades del cine en la era de la automatización y la inteligencia artificial; y Ester Hernández: An Ecological Memoir, de Jennifer Garcia Peacock, una investigación sobre las relaciones entre arte, activismo medioambiental y memoria cultural chicana.

Personal Structures es una exposición bienal organizada desde 2011 por el European Cultural Centre Italy. Su octava edición se inauguró el pasado 9 de mayo y se prolongará hasta el 22 de noviembre de 2026 en tres espacios emblemáticos de Venecia: Palazzo Bembo, Palazzo Mora y los jardines de la Marinaressa. La organización presenta expresamente la muestra como una iniciativa desarrollada en paralelo a La Biennale di Venezia.

La exposición ha reunido en esta edición a más de 150 artistas, creadores multidisciplinares e instituciones artísticas y académicas procedentes de 40 países. El programa ha incluido instalaciones, pinturas, esculturas, propuestas audiovisuales, performances y proyectos de investigación que abordan diferentes cuestiones de la sociedad contemporánea.

Su celebración ha coincidido con la 61.ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia, titulada In Minor Keys y desarrollada también entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre de 2026 en los Giardini, el Arsenale y otros espacios de la ciudad italiana.

Un jurado internacional

El proyecto de ADEMA será evaluado en septiembre por un jurado internacional compuesto por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos del arte contemporáneo, la investigación, la práctica curatorial y la dirección de instituciones culturales.

El comité está integrado por Nargess Banks, escritora y directora editorial especializada en arte contemporáneo, diseño y cultura visual; Jesús Alberto Flores, estratega cultural y fundador de Colector; y Rahul Gudipudi, director fundador de la iniciativa artística ke—na— y responsable de Exposiciones y Becas del Center for Art, Research and Alliances de Nueva York.

Completan el jurado Euijung McGillis, conservadora adjunta de Arte Contemporáneo de la National Gallery of Canada, especializada en arte asiático moderno y contemporáneo y en la diáspora asiática, y Anouska Phizacklea, directora del Museum of Australian Photography.

Los expertos elegirán un proyecto ganador en cada una de las seis categorías de los ECC Awards 2026: interpretación artística del tema Confluences, proyecto de investigación y curaduría, espacio y contexto, proyecto interdisciplinar, práctica emergente y el reconocimiento especial Artist as Activist.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 22 de noviembre, coincidiendo con la clausura de Personal Structures–Confluences.

La selección de ADEMA entre los cuatro finalistas de Research & Curatorial Project sitúa el trabajo de sus estudiantes en un escenario internacional de referencia y reconoce un modelo de formación que vincula la creación contemporánea con la investigación académica, el compromiso social, la práctica curatorial y la cooperación internacional.