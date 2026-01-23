Satélites

Starlink: qué es, cómo funciona y si el internet por satélite merece la pena

Starlink explicado: qué es, cómo funciona el internet por satélite de Elon Musk y en qué países está disponible.

Para entenderlo rápido: en vez de que internet te llegue por cables bajo tierra, te baja del cielo. Literalmente. La señal sube desde tu casa a un satélite y vuelve a bajar. Y así todo el rato.

Aquí entra en juego Starlink, que es probablemente el nombre que más se oye últimamente. Starlink es un proyecto de SpaceX que usa miles de satélites en órbita baja para dar conexión a internet casi en cualquier sitio del planeta.

Lo de la órbita baja es clave. Antes, el internet por satélite era lento y desesperante. Mucho retraso. Ahora no es perfecto, pero ha mejorado bastante.

Por cierto, todo esto de mirar al espacio no es nuevo. Desde que se confirmó el Big Bang los satélites se usan para entender el universo, la Tierra… y ahora también para que puedas ver vídeos o trabajar desde mitad de la nada.Internet satélite

¿Cómo funciona Starlink en la práctica?

Necesitas una antena, un router y electricidad. La antena se orienta sola buscando satélites. No hay cables kilométricos ni obras. Si tienes cielo despejado, funciona.

Esto es especialmente útil en sitios donde no llega la fibra. Campo, pueblos pequeños, montañas, islas, barcos… incluso zonas polares. De hecho, los satélites se usan muchísimo para estudiar lugares extremos como la Antártida.

Ventajas claras

  • La principal: cobertura. Llega donde no llega nada más.
  • Otra: velocidad decente. No es ciencia ficción, pero sirve para trabajar, estudiar, videollamadas, series… incluso jugar, con matices.
  • Y la instalación es sencilla. No dependes de que alguien te cablee la zona.

También tiene pegas. Bastantes

La primera es el precio. El equipo inicial no es barato y la cuota mensual suele ser más alta que una fibra normal. Luego está el clima. Lluvia fuerte, nieve, tormentas… pueden fastidiar la señal.

Y aunque la latencia es mucho menor que antes, sigue siendo peor que la fibra, sobre todo para juegos muy competitivos. Además, necesitas cielo despejado. Árboles, edificios altos o montañas cerca pueden dar problemas.

Y hay otro tema que cada vez se comenta más: la cantidad de satélites ahí arriba. Hay preocupación por las tendencias actuales:

  • Los satélites no sirven solo para internet. Gracias a ellos sabemos cosas como que la Tierra tiene un satélite natural, la Luna.
  • O detalles de planetas lejanos como Plutón y sus satélites:
  • Todo está conectado: ciencia, espacio, tecnología… y ahora también internet.Internet, tecnología

¿Cómo funciona?

Para entender su funcionamiento, es conveniente dividir su actividad en tres componentes principales.

Red de satélites cercanos

Los satélites de Starlink orbitan la Tierra a una altura de entre 340 y 550 kilómetros. Este es el secreto para tener una latencia baja (el retraso de la señal), que ronda los 20-40 milisegundos, similar a una buena conexión por cable en la ciudad.

Antena en casa (el “Dish”)

Al contratar el servicio, entregan un kit que incluye una antena plana, pequeña y redonda, apodada “Dishy”. Esta antena se coloca en un lugar con vista despejada al cielo (como el techo o el jardín).

La antena se configura sola: unos motores internos la orientan automáticamente hacia los satélites, sin tener que hacer ajustes manuales.

El viaje de los datos

La computadora o teléfono envía una solicitud (por ejemplo, cargar un video) a través del router Wi-Fi de Starlink. Después, se cumplen estos pasos:

  • El router envía esa señal a la antena.
  • La antena la transmite hacia el satélite de Starlink que esté pasando en ese momento.
  • Los satélites se comunican entre sí mediante enlaces láser, pasando la señal unos a otros hasta llegar a una estación terrestre conectada a la red global de internet.
  • La respuesta (el video) hace el camino inverso para llegar a la pantalla.

Todo este proceso ocurre en fracciones de segundo. El sistema está diseñado para ser constante: cuando un satélite se aleja, la antena se conecta automáticamente al siguiente que se acerca, manteniendo la conexión activa.

Disponibilidad, pros y contras

Starlink tiene una cobertura en rápido crecimiento. A principios de 2026, el servicio está disponible en más de 150 países y territorios. Cubre la mayor parte de América, Europa, Australia y extensas zonas de África y Asia.

La fortaleza principal

Su mayor fortaleza es ofrecer conectividad donde no la hay. Tiene bajo retraso (latencia). Además, su instalación es sencilla: el sistema “plug-and-play” hace que cualquier persona pueda instalarlo siguiendo una app en su teléfono.

Así mismo, ofrece planes específicos para conectar vehículos recreativos, embarcaciones o para llevar el equipo a diferentes ubicaciones.

Gastos y consumo

Starlink también tiene desventajas. La inversión inicial en el equipo y la mensualidad son más altos que los de un plan de fibra óptica estándar. Así mismo, aunque funciona bien bajo la lluvia, las tormentas muy fuertes pueden afectar temporalmente la señal.

Por otro lado, la antena requiere que no haya obstáculos como árboles gruesos o edificios altos que bloqueen su campo de visión. A esto se suma que tal antena consume electricidad constantemente (similar a un bombillo LED potente).

¿Vale la pena?

Starlink vale la pena si vives en una zona rural, costera o montañosa sin acceso a internet de calidad.

