Starlink: qué es, cómo funciona y si el internet por satélite merece la pena
Starlink explicado: qué es, cómo funciona el internet por satélite de Elon Musk y en qué países está disponible.
¿Cómo funciona?
Para entender su funcionamiento, es conveniente dividir su actividad en tres componentes principales.
Red de satélites cercanos
Los satélites de Starlink orbitan la Tierra a una altura de entre 340 y 550 kilómetros. Este es el secreto para tener una latencia baja (el retraso de la señal), que ronda los 20-40 milisegundos, similar a una buena conexión por cable en la ciudad.
Antena en casa (el “Dish”)
Al contratar el servicio, entregan un kit que incluye una antena plana, pequeña y redonda, apodada “Dishy”. Esta antena se coloca en un lugar con vista despejada al cielo (como el techo o el jardín).
La antena se configura sola: unos motores internos la orientan automáticamente hacia los satélites, sin tener que hacer ajustes manuales.
El viaje de los datos
La computadora o teléfono envía una solicitud (por ejemplo, cargar un video) a través del router Wi-Fi de Starlink. Después, se cumplen estos pasos:
- El router envía esa señal a la antena.
- La antena la transmite hacia el satélite de Starlink que esté pasando en ese momento.
- Los satélites se comunican entre sí mediante enlaces láser, pasando la señal unos a otros hasta llegar a una estación terrestre conectada a la red global de internet.
- La respuesta (el video) hace el camino inverso para llegar a la pantalla.
Todo este proceso ocurre en fracciones de segundo. El sistema está diseñado para ser constante: cuando un satélite se aleja, la antena se conecta automáticamente al siguiente que se acerca, manteniendo la conexión activa.
Disponibilidad, pros y contras
Starlink tiene una cobertura en rápido crecimiento. A principios de 2026, el servicio está disponible en más de 150 países y territorios. Cubre la mayor parte de América, Europa, Australia y extensas zonas de África y Asia.
La fortaleza principal
Su mayor fortaleza es ofrecer conectividad donde no la hay. Tiene bajo retraso (latencia). Además, su instalación es sencilla: el sistema “plug-and-play” hace que cualquier persona pueda instalarlo siguiendo una app en su teléfono.
Así mismo, ofrece planes específicos para conectar vehículos recreativos, embarcaciones o para llevar el equipo a diferentes ubicaciones.
Gastos y consumo
Starlink también tiene desventajas. La inversión inicial en el equipo y la mensualidad son más altos que los de un plan de fibra óptica estándar. Así mismo, aunque funciona bien bajo la lluvia, las tormentas muy fuertes pueden afectar temporalmente la señal.
Por otro lado, la antena requiere que no haya obstáculos como árboles gruesos o edificios altos que bloqueen su campo de visión. A esto se suma que tal antena consume electricidad constantemente (similar a un bombillo LED potente).
¿Vale la pena?
Starlink vale la pena si vives en una zona rural, costera o montañosa sin acceso a internet de calidad.
