Starlink: qué es, cómo funciona y si el internet por satélite merece la pena

Para entenderlo rápido: en vez de que internet te llegue por cables bajo tierra, te baja del cielo. Literalmente. La señal sube desde tu casa a un satélite y vuelve a bajar. Y así todo el rato.

Aquí entra en juego Starlink, que es probablemente el nombre que más se oye últimamente. Starlink es un proyecto de SpaceX que usa miles de satélites en órbita baja para dar conexión a internet casi en cualquier sitio del planeta.

Lo de la órbita baja es clave. Antes, el internet por satélite era lento y desesperante. Mucho retraso. Ahora no es perfecto, pero ha mejorado bastante.

Por cierto, todo esto de mirar al espacio no es nuevo. Desde que se confirmó el Big Bang los satélites se usan para entender el universo, la Tierra… y ahora también para que puedas ver vídeos o trabajar desde mitad de la nada.

¿Cómo funciona Starlink en la práctica?

Necesitas una antena, un router y electricidad. La antena se orienta sola buscando satélites. No hay cables kilométricos ni obras. Si tienes cielo despejado, funciona.

Esto es especialmente útil en sitios donde no llega la fibra. Campo, pueblos pequeños, montañas, islas, barcos… incluso zonas polares. De hecho, los satélites se usan muchísimo para estudiar lugares extremos como la Antártida.

Ventajas claras

La principal: cobertura . Llega donde no llega nada más.

. Llega donde no llega nada más. Otra: velocidad decente . No es ciencia ficción, pero sirve para trabajar, estudiar, videollamadas, series… incluso jugar, con matices.

. No es ciencia ficción, pero sirve para trabajar, estudiar, videollamadas, series… incluso jugar, con matices. Y la instalación es sencilla. No dependes de que alguien te cablee la zona.

También tiene pegas. Bastantes

La primera es el precio. El equipo inicial no es barato y la cuota mensual suele ser más alta que una fibra normal. Luego está el clima. Lluvia fuerte, nieve, tormentas… pueden fastidiar la señal.

Y aunque la latencia es mucho menor que antes, sigue siendo peor que la fibra, sobre todo para juegos muy competitivos. Además, necesitas cielo despejado. Árboles, edificios altos o montañas cerca pueden dar problemas.

Y hay otro tema que cada vez se comenta más: la cantidad de satélites ahí arriba. Hay preocupación por las tendencias actuales: