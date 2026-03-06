Asombro en la NASA por la insólita estructura que han encontrado en China: es tan grande que no se puede ocultar

El cráter Yilan, en Liaoning, China, es el más grande descubierto en 100.000 años y probablemente se formó hace unos 46 mil a 53 mil años gracias al impacto de un meteorito, según el Observatorio de la Tierra de la NASA. El hallazgo fue publicado en la revista Meteorics and Planetary Science. Chen Ming, uno de los autores del artículo e investigador del Instituto de Geoquímica de Guangzhou, explica: «Esta roca tiene cicatrices reveladoras de haber sido golpeada por un meteorito. Por ejemplo, fragmentos de la roca muestran signos de haberse derretido y recristalizado durante el impacto, ya que el granito se calentó rápidamente y luego se enfrió».

La confirmación oficial tuvo lugar cuando un equipo de investigadores chinos llevó a cabo perforaciones de hasta 440 metros bajo el suelo del cráter, gracias a las cuales hallaron indicadores inequívocos de un impacto cósmico de gran magnitud. El Earth Observatory detalla que los materiales encontrados sólo se forman tras la colisión de un cuerpo celeste contra la superficie terrestre. El cráter de Yilan adquiere especial relevancia en el contexto geológico del país. Tras la confirmación del cráter de Xiuyan en 2009, se han identificado otras dos estructuras en China en 2023 y 2025, gracias a la observación satelital de la NASA.

La gran estructura hallada por la NASA en China

«El cráter de Yilan, ligeramente más grande que el de Xiuyan, tiene un diámetro de aproximadamente 1,85 kilómetros, lo que lo convierte en el cráter más grande de la Tierra con menos de 100.000 años de antigüedad. La datación por carbono-14 de carbón vegetal y sedimentos orgánicos de un lago sugiere que el cráter se formó hace entre 46.000 y 53.000 años. El cráter Meteor (o Barringer), en Arizona, también tiene alrededor de 50.000 años, pero su diámetro es de 1,2 kilómetros.

Aunque el asteroide que creó el cráter impactó en términos geológicos relativamente recientes, las rocas de granito que golpeó eran mucho más antiguas, ya que se formaron hace unos 200 millones de años durante el período Jurásico Temprano. Para investigar la estructura del impacto, el equipo de investigación perforó hasta 438 metros en el centro del cráter, donde encontraron cientos de metros de antiguos sedimentos lacustres y granito fracturado. El equipo también halló pruebas inequívocas de que la estructura era realmente un cráter de impacto, según informaron en la revista Meteoritics & Planetary Science. El núcleo reveló cuarzo impactado, granito fundido, vidrio con agujeros formados por burbujas de gas y fragmentos de vidrio con forma de lágrima, todas ellas señales de un evento de impacto de alta intensidad», explica la NASA.

El cráter de Yilan, con un diámetro de 1,85 kilómetros, es uno de los cráteres mejor conservados de China y constituye una de las evidencias más claras de impacto extraterrestre en el país asiático según la NASA. Desde el punto de vista geológico, se formó en rocas graníticas del Jurásico Temprano.

Uno de los aspectos más importantes del estudio fue la perforación realizada en el centro del cráter hasta una profundidad de 438 metros. El análisis del núcleo permitió identificar la estructura interna del cráter. Se determinó que el relleno está compuesto por 110 metros de sedimentos lacustres en la parte superior, depositados cuando el cráter ya estaba formado y contenía un lago. Debajo de estos sedimentos se encuentra una estructura de 319 metros de espesor formada por fragmentos angulosos de granito fracturado por el impacto. Además, en la zona media del núcleo (entre 218 y 237 metros de profundidad) se encontraron evidencias de fusión parcial de la roca, incluyendo vidrio silicatado, fragmentos de granito fundido y partículas vítreas con forma de lágrima.

El estudio también identificó partículas de vidrio con forma de lágrima, cuya composición química es similar a la del granito original del cráter. Asimismo, en el núcleo perforado se encontraron fragmentos de carbón vegetal mezclados con los fragmentos de granito en la unidad fragmentada. El carbón presenta estructuras microscópicas de vasos vegetales preservadas, y su análisis por espectroscopía Raman confirmó su naturaleza. La presencia de este carbón sugiere que pudo haberse formado durante el impacto, posiblemente cuando la vegetación local fue sometida a altas temperaturas.

«El cráter de Yilan es una estructura de impacto con un diámetro de 1,85 km y una elevación actual del borde de hasta 150 m por encima del fondo del cráter. El cráter se formó en un sustrato rocoso de granito. El relleno del cráter está compuesto por sedimentos lacustres de 110 m de espesor, que se encuentran sobre una unidad de granito fragmentado por el impacto de 319 m de espesor. La existencia de estructuras de deformación planar en el cuarzo, así como de agregados cristalinos de coesita incluidos en vidrio de sílice, en los clastos de granito de la unidad brechada proporciona una evidencia clara del origen por impacto de la estructura. Las dataciones por carbono-14 de carbón vegetal y sedimentos lacustres del relleno del cráter indican que el evento de impacto tuvo lugar hace 0,0493 ± 0,0032 millones de años», concluyen los investigadores.