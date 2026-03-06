Parece de película, pero es real: la primera persona que va a vivir 1.000 años ya ha nacido y la ciencia lo ha confirmado

Según el último informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los países con mayor esperanza de vida son: San Marino (85,8 años), Hong Kong (85,6 años), Japón (84,8 años), Corea del Sur (84,4 años) y Andorra y Australia (84,1 años). España ocupa el puesto número 11 en el ranking, con una esperanza de vida de 83,8 años, y, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay casi 17.000 personas mayores de 100 años en nuestro país. El número de centenarios no ha parado de crecer, y todo apunta a que la tendencia continuará a largo plazo; en 2030, serán 33.000 y, en 2050, ya habrá casi 100.000 personas con más de un siglo de vida. En este contexto, José Luis Cordeiro, ingeniero, economista y científico formado en el MIT, afirma que «el primer ser humano que va a vivir 1.000 años ya ha nacido».

El experto es uno de los principales defensores de la inmortalidad biológica, y sostiene que la vejez no es un proceso natural, sino una «enfermedad curable». En la misma línea, Raymond Kurzweil, autor de «The Singulatiry is Nearer», propone una solución que actualmente parece propia de una película de ciencia ficción: los nanorobots. Estos pequeños dispositivos podrían reparar tejidos locales y células individuales, así como mantener las estructuras de los órganos y controlar el suministro de sustancias cruciales, como el oxígeno, para que «el cuerpo de una persona tenga buena salud indefinidamente». El objetivo es ambicioso: que a mediados del siglo XXI, alguien de 100 años tenga la misma vitalidad que una persona de 30.

La primera persona que va a vivir 1.000 años

La inmortalidad es un concepto que los humanos han anhelado desde la antigüedad, debido en gran medida al miedo a la muerte. Ahora, gracias a los avances en tecnología y medicina, la esperanza de vida ha aumentado exponencialmente en los países desarrollados, pero la inmortalidad todavía parece lejana en el tiempo. Sin embargo, según Raymond Kurzweil, nos estamos acercando cada vez más, hasta el punto de que «la primera persona que vaya a cumplir 1.000 años ya ha nacido».

El científico asegura que la nanotecnología permitirá mitigar las «limitaciones de nuestros órganos biológicos». «Si la nanotecnología de 2050 resuelve suficientes problemas de envejecimiento para que las personas de 100 años empiecen a vivir hasta los 150, tendremos hasta 2100 para resolver los nuevos problemas que puedan surgir a esa edad», asegura.

«La única solución para que sea posible vivir 1.000 años es curar el propio envejecimiento. En resumen, necesitamos la capacidad de reparar los daños del envejecimiento a nivel de células individuales y tejidos locales. Se están explorando varias posibilidades para lograrlo, pero creo que la solución definitiva más prometedora son los nanorobots». Ahora bien, es importante aclarar que esta afirmación es una creencia basada en las expectativas tecnológicas del futuro; hoy en día, no existe ninguna tecnología que permita acercarse a lo que predice Kurzweil.

¿Cómo funciona la tecnología?

El proceso de envejecimiento conlleva una serie de cambios fisiológicos. Por un lado, debido a la pérdida de densidad ósea, los huesos se vuelven más frágiles y, por ende, propensos a fracturas. Por otro lado, los órganos pierden eficiencia y funcionalidad, lo que afecta a la inmunidad, el metabolismo y la capacidad de regeneración. Raymond Kurzweil explica que la solución para detener este proceso de desgaste es mediante nanorobots: «Controlando el suministro de estas sustancias vitales, ajustando sus niveles según sea necesario y manteniendo las estructuras de los órganos, los nanorobots pueden mantener el cuerpo de una persona en buen estado de salud indefinidamente».

¿Podrá el ser humano vivir un milenio?

El doctor Mehmood Khan, CEO de la Fundación Hevolution y uno de los ponentes del II Cumbre Internacional de Longevidad, que se celebró en Madrid en octubre de 2025, explicó: «Llevamos mucho tiempo investigando y cuando preguntamos a la gente qué quiere, si vivir más saludablemente o vivir más, lo que nos dicen es que quieren seguir siendo funcionales, independientes y pudiendo tomar sus propias decisiones».

José Luis Cordeiro, fue más más lejos: «En 10 años yo creo que vamos a curar todos los cánceres. Todo gracias a los avances increíbles de la ciencia. Y habrá enfermedades como el párkinson o el alzhéimer que serán más controlables. A los incrédulos les diría que la madre de todo esto es el envejecimiento, y si curamos el envejecimiento vamos a poder olvidarnos de este tipo de enfermedades. La muerte será opcional en 2045. Esto será posible «gracias a los avances exponenciales en inteligencia artificial, regeneración de tejidos, tratamientos con células madre, impresión de órganos, criopreservación, así como terapias genéticas e inmunológicas que permitirán resolver el problema del envejecimiento del cuerpo humano».

El científico aseguró que los avances en ingeniería genética, terapias celulares y biomedicina están siendo prometedores: «Ya se están rejuveneciendo ojos. Después vendrán otros órganos». Por lo tanto, no se trataría simplemente de prevenir enfermedades, sino de detener o incluso revertir los procesos biológicos que las generan.