El Gobierno confirma el palo a los jubilados: la lista de los que no van a cobrar la paga extra de verano 2026

Los pensionistas jubilados afrontan este mes con incertidumbre y numerosas preguntas sobre su paga extra de este verano 2026 que se juntará con la mensualidad de junio. Por lo tanto, son millones los pensionistas que se encuentran a la espera de este ingreso, pero no todos recibirán el importe completo ya que la Seguridad Social establece una condición para la cuantía total. Este requisito se basa principalmente en haber tenido derecho a la pensión durante todo el semestre anterior, es decir, del 1 de diciembre al 31 de mayo. Además, aquellos que hayan comenzado a cobrar su pensión después de esa fecha verán calculado el importe total de manera proporcional.

¿Cuándo se cobrará?

La Seguridad Social establece que el abono de las pensiones deberá realizarse entre los días 1 y 4 de cada mes. Aunque, la mayoría de las entidades bancarias suelen adelantar el ingreso antes de que finalice el mes.

Los beneficiarios de la paga extra

La paga extra de este verano la recibirán los pensionistas cuya prestación se abona en 14 pagas, como es el caso de las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares. Aunque, no disfrutarán de este ingreso extraordinario esas personas cuyas pensiones derivan de accidente laboral o enfermedad profesional, debido a que en estos casos las pagas extra se prorratean en las 12 mensualidades ordinarias del año.

Las cifras del sistema de pensiones

La nómina de las pensiones llegó en mayo en 14.365 millones de euros, un 6% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, en total se abonaron 10,48 millones de pensiones a casi 9,5 millones de personas. La pensión media del sistema se ha situado en 1.371 euros, mientras que la pensión media de jubilación, que representa casi tres cuartas partes del total, ha alcanzado los 1.572 euros mensuales.

La pensión media se sitúa en 1.363 euros y muchos beneficiarios no alcanzan las cuantías mínimas establecidas. Por ello, el Estado dispone de una herramienta denominada: complemento a mínimos, un extra destinado a quienes después de la revalorización, siguen por debajo del umbral legal. Por ello para acceder a ese complemento es necesario no superar un límite de ingresos anuales de 9.442 euros procedentes de otras fuentes.

Los expertos opinan

La opinión de los expertos es contundente respecto al tema de la paga extra de este verano para los jubilados pensionistas. «Todos los pensionistas que han tenido hijos y cuya pensión se ha generado a partir de 2016 tienen derecho a un complemento económico por sus hijos», señala Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social. Además, dicta que la clave del importe «se reconoce al margen del tope máximo de pensión». Por eso, se suma siempre a la cuantía final. Además, Muñoz Cuenca enfatiza que «retrasar un año nuestra jubilación no ha supuesto una mejora en el resultado final de nuestra pensión».