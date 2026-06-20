Miles de jubilados españoles están cobrando menos pensión de la que les corresponde por no haber hecho este trámite en la Seguridad Social

De los más de 6 millones de jubilados que existen en España, miles de ellos llevan años cobrando su pensión sin haber mirado nunca cómo se calculó exactamente. Saben que el ingreso les llega cada mes y se da por hecho que todo está correcto, pero el problema es que no siempre lo está ya que en algunos casos, faltan datos, se dan situaciones personales que no se han tenido en cuenta o directamente no se ha pedido un complemento al que sí se tenía derecho.

Desde la propia Seguridad Social llevan tiempo insistiendo en que antes de dar por cerrada una pensión, conviene revisarla. No porque haya un error generalizado, sino porque hay casos concretos en los que la cuantía puede mejorar si se actualiza la información o se solicita un complemento que no se aplicó en su momento. Y ahí está el punto clave ya que no todo se concede automáticamente sino que aunque el sistema calcula la pensión en función de la vida laboral, hay aspectos que dependen de la situación personal del pensionista y que, si no se comunican o no se revisan, pueden quedarse fuera.

Miles de jubilados españoles están cobrando menos pensión de la que les corresponde

Cuando una persona se jubila, la pensión se calcula con los datos disponibles en ese momentp, es decir, años cotizados, bases de cotización, edad de jubilación, pero no significa que eso no pueda cambiar después.

Hay circunstancias que pueden modificar la cuantía, como la situación familiar, los ingresos o incluso aspectos que en su momento no se tuvieron en cuenta. Sin embargo, muchos pensionistas no vuelven a consultar su expediente una vez concedida la prestación. Esto hace que, en algunos casos, se esté cobrando menos de lo que correspondería. No porque haya un error evidente, sino porque falta una revisión o un trámite que nunca se llegó a hacer.

El complemento que muchos no están cobrando

Uno de los ejemplos más claros es el complemento para reducir la brecha de género. Durante mucho tiempo se ha asociado únicamente a mujeres, pero lo cierto es que también pueden solicitarlo hombres si cumplen determinados requisitos. Ese es uno de los motivos por los que muchas personas no lo están cobrando. Hay quien directamente lo descarta pensando que no le corresponde o quien cree que se aplica de forma automática sin necesidad de pedirlo.

En la práctica, este complemento puede suponer un incremento mensual en la pensión. Se habla de una cantidad en torno a los 30 o 40 euros por hijo, aunque el importe final depende de cada caso y del número de hijos reconocidos. No es una paga independiente ni un ingreso extra puntual. Se suma directamente a la pensión y se cobra todos los meses, lo que a largo plazo puede suponer una diferencia importante.

Otros casos en los que la pensión puede mejorar

Pero el de brecha de género no es el único complemento que existe. También están los llamados complementos a mínimos, pensados para quienes tienen pensiones más bajas y cumplen determinados requisitos económicos. A esto se suman situaciones relacionadas con el cónyuge a cargo o con cambios en la unidad familiar que pueden afectar a la cuantía final. El problema es que muchos de estos casos no se revisan si el pensionista no da el paso de consultar su situación.

Hay personas que asumen que, si no se les ha aplicado nada, es porque no les corresponde. Y no siempre es así, sino que a veces simplemente no se ha solicitado o falta algún documento.

Por qué muchos jubilados no hacen este trámite

Aquí hay varios factores. Por un lado, la confianza en que el sistema ya ha aplicado todo lo que corresponde. Por otro, el desconocimiento de que ciertos complementos existen o de que se pueden pedir incluso después de haber empezado a cobrar la pensión. También influye que no es un trámite que se recuerde de forma habitual ya que una vez concedida la prestación, mucha gente no vuelve a mirar su expediente salvo que haya un problema claro. Sin embargo, cada vez más pensionistas están descubriendo que podían haber cobrado algo más simplemente revisando su situación o pidiendo información.

Cómo revisar si estás cobrando lo correcto

El trámite en sí no es complicado. Se puede hacer de forma presencial o a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, donde es posible consultar el expediente y ver cómo se ha calculado la pensión. Ahí se pueden comprobar datos como los años cotizados, la base reguladora o los complementos aplicados, y si falta algo o hay dudas, se puede pedir una revisión o aportar documentación adicional.

No hace falta esperar a detectar un error. De hecho, lo recomendable es revisar la pensión aunque todo parezca correcto, porque es la única forma de asegurarse de que se están cobrando todos los derechos.