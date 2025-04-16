La Seguridad Social que dirige la ministra Elma Saiz ha dado el primer paso para la reforma legal que permitirá a antiguos jugadores de fútbol como José Antonio Camacho o Javier Clemente contabilizar para sus pensiones como años trabajados los anteriores a 1980, cuando entró en vigor el Real Decreto 2806/1979, de 7 de diciembre, por el que se establece el Régimen Especial de la Seguridad Social de los jugadores profesionales de fútbol.

Hay que recordar que la protección a los futbolistas profesionales por parte de la Seguridad Social se inició el 1 de enero de 1980, dejando en el limbo los años anteriores. Se trata de una vieja reivindicación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que beneficiará a jugadores como José Antonio Camacho; Miguel Reina, padre del portero Pepe Reina; o el hoy de nuevo entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós.

Pero no sólo ellos. Otros jugadores afectados, según la AFE, son Juan Manuel Asensi, José Luis Sánchez Barrios, Ángel María Villar, Fernando Zambrano, Andoni Goikoetxea, Onésimo Sánchez, Clemente Villaverde, Antonio Álvarez, Julio Alberto Moreno, Abel Resino, Pedro Luis Jaro, Joaquín Sierra Vallejo Quino o Gerardo Movilla, entre otros.

La situación que sufre el ex jugador del Real Madrid Camacho, el resto de los jugadores citados y su impacto en las pensiones es la siguiente: hasta que se publicó en el BOE el Real Decreto 2806/1979, los futbolistas estuvieron en una situación de absoluto desamparo, ya que la Mutualidad de Futbolistas sólo se utilizaba para realizar reconocimientos médicos básicos.

El 1 de enero de 1980 entró en vigor dicho decreto, pero tenía muchas carencias. Por ejemplo, no cubría cuestiones como la incapacidad laboral transitoria, la invalidez permanente parcial, la jubilación, la prestación por desempleo, la cobertura específica de los accidentes de trabajo, o las enfermedades profesionales.

Posteriormente hubo un cambio legal. El Real Decreto 1006/85 reguló la relación laboral especial de los deportistas profesionales pero muchos futbolistas fueron considerados como amateurs a pesar de ser profesionales. De esta forma no tenían ciertos derechos laborales, como percibir una pensión o una indemnización por incapacidad, denuncia la AFE.

No fue hasta la entrada en vigor del Real Decreto 2621/1986, el 1 de enero de 1987, cuando se equiparó a todos los futbolistas profesionales como trabajadores, reconociendo todas las prestaciones de las que hoy en día siguen disfrutando.

La Seguridad Social reconoce en el escrito de la reforma legal que ahora inicia que no cambiará nada, «mantendría la precaria situación en que se encuentra un grupo de futbolistas profesionales que ejercieron su actividad antes de 1 de enero de 1980».

Según el Ministerio de Elma Saiz, el objetivo de la nueva norma que se va a aprobar es «reconocer como cotizados al Régimen General de la Seguridad Social los periodos durante los cuales los futbolistas profesionales españoles ejercieron su actividad antes de 1 de enero de 1980, estando incluidos obligatoriamente en la Mutualidad de Futbolistas Profesionales, así como de determinar las condiciones, el procedimiento y los efectos de ese reconocimiento».

La Seguridad Social ha iniciado el trámite de consulta pública de la norma, paso previo para la reforma de la ley. Da de plazo hasta el 29 de abril para que los afectados hagan sus aportaciones.