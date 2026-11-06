Sánchez retoma la campaña sacudiéndose la responsabilidad por Urda: «Crisis y tragedias hay, suceden»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sacudido la responsabilidad del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas. «Crisis y tragedias hay, suceden», ha expresado este viernes en Valencia en el primer mitin socialista de precampaña tras la segunda catástrofe de la alta velocidad en menos de 9 meses.

El dirigente socialista ha tratado de defender que los políticos no tienen responsabilidad por lo que sucede sino por cómo se gestionan esas situaciones: «La cuestión es cómo responde un Gobierno».

«Estuvimos con las víctimas del accidente de Urda, acompañándolas, con sus familiares, con los heridos», ha replicado el líder del PSOE. Y ha añadido: «Hemos dado la cara con absoluta transparencia y hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como es Óscar Puente».

En esa misma línea, el líder socialista ha reprochado al PP y Vox que hayan criticado «primero que Óscar Puente no dimitiera y, cuando ha dimitido, también le han criticado». Y ha alabado la figura del que fuera alcalde de Valladolid: «El ejemplo de dignidad y de ejemplaridad que ha ejercido Óscar Puente, ellos jamás lo practican ante ninguna crisis y ninguna tragedia que ellos hayan podido gestionar al frente del Gobierno».

El PSOE ha traído en autobús un mayor número de militantes de los que podían acceder al recinto de Valencia en el que se ha celebrado. «Ha sido un desastre», ha indicado una militante que se ha quedado en la puerta, siguiendo el mitin por el móvil, después de que los trabajadores le impidieran la entrada en el Polideportivo Cabañal-Cañamelar.

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