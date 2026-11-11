Radicales de izquierda acosan y echan a un anciano de una cafetería bajo el pretexto de la huelga general

La huelga general convocada por la UGT y Comisiones Obreras (CCOO) ha dejado imágenes de tensión durante este miércoles, desde impedir el libre tránsito a la ciudadanía con piquetes cortando calles y carreteras, así como bloqueos en los accesos a algunos locales comerciales. En Barcelona, un grupo de radicales de izquierda, entre gritos y golpes a las sillas, ha obligado a un anciano que estaba desayunando a abandonar el local.

Los radicales no han tenido ningún límite al acosar a un anciano que estaba desayunando y leyendo el periódico en una cafetería del distrito de Sarrià-San Gervasio en Barcelona, a las 11:00 de la mañana. Un grupo de radicales que protestaban por la huelga general ingresó al local y rodeó la mesa del hombre, acosándolo. Durante unos minutos sonaron silbatos y golpearon sillas buscando intimidarlo. La presión fue tan fuerte e insistente que el señor mayor, con su andador, tuvo que dejar el establecimiento.

La escena se dio a conocer por una publicación de RescueYou que se ha difundido masivamente en las redes sociales, de la cual se han hecho eco varios medios de comunicación y que ha generado un gran impacto en la ciudadanía.

Otro momento que ha quedado plasmado en vídeo durante los piquetes en la Ciudad Condal fue el acoso padecido por el comunicador Alberto Herrera y su equipo, quienes han sufrido un altercado con un grupo de radicales.

Manifestantes acosan y expulsan a un anciano de una cafetería. Ha ocurrido a las 11 de la mañana en Lesseps, Barcelona, me lo acaba de pasar una seguidora. https://t.co/bTlfMB5iBN — RescueYou (@RescueYou247TW) November 11, 2026

El incidente se produjo a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la estación de Barcelona-Sants. Según el relato de la cadena COPE, un grupo de manifestantes rodeó al equipo al identificar el logotipo de la emisora. Los integrantes del piquete les tiraron el teléfono móvil y pintaron con espray rojo el micrófono. En un vídeo publicado en las redes sociales de la propia emisora, se puede observar cómo increpan a Herrera y a su equipo simplemente por «hacer su trabajo».

A 18 días de las elecciones generales convocadas por el presidente Pedro Sánchez, la UGT y CCOO llamaron a una huelga general que no ha conseguido convertir este miércoles, 11 de noviembre, en la jornada histórica que anunciaban los sindicatos ni el Gobierno socialista, y que ha dejado hasta esta tarde una cifra de al menos 40 detenidos y 653 incidencias en todo el territorio nacional, según datos del Ministerio del Interior. Por otro lado, los datos de la demanda eléctrica muestran una caída del 10,8%.