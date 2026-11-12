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En los estadios iniciales, la visión puede mantenerse aparentemente normal mientras la diabetes provoca daños progresivos en los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Esta es una de las principales características de la retinopatía diabética, que puede causar una pérdida irreversible de la visión si no se detecta y trata a tiempo.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre, San Gabino Óptica y Audición recuerda que la ausencia de síntomas no descarta la enfermedad, ya que en sus fases iniciales la retinopatía diabética puede pasar inadvertida.

«La retinopatía diabética nos recuerda que ver bien no siempre significa que los ojos estén sanos. Por eso es importante no esperar a que aparezcan síntomas y cumplir las revisiones recomendadas. Nuestra tecnología de exploración de la retina permite obtener información valiosa para detectar posibles alteraciones, como parte de un proceso de atención en el que la valoración del profesional es fundamental», señala Ana Vázquez, directora de Optometría de San Gabino Óptica y Audición.

La detección de la retinopatía diabética se apoya en la exploración del fondo del ojo y en pruebas de imagen que permiten observar posibles alteraciones. Entre los principales factores de riesgo se encuentran el control metabólico y glucémico del paciente y el tiempo de evolución de la diabetes, por lo que una detección temprana puede reducir la probabilidad de desarrollar complicaciones graves, incluida la ceguera.

San Gabino Óptica y Audición cuenta con retinógrafos confocales de alta resolución, que obtienen imágenes del fondo del ojo sin necesidad de dilatar previamente la pupila y ayudan a identificar lesiones sospechosas.

La diabetes puede alterar los vasos sanguíneos de la retina, el tejido situado en la parte posterior del ojo que transforma la luz en señales que el cerebro interpreta como imágenes. Cuando estos vasos se dañan, pueden producirse hemorragias y otras alteraciones que, en fases avanzadas, comprometen la visión.

Las señales de alerta: cuándo consultar

No se debe esperar a notar cambios visuales para realizar las revisiones recomendadas. También hay que prestar especial atención a los siguientes síntomas: