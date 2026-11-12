El 70% de los abogados ya usa IA mientras los juzgados trabajan con «herramientas precarias»

«¿Estamos ante el principio del fin de la abogacía o ante un nuevo paradigma en el que los abogados son más importantes que nunca?». Con esa pregunta, el periodista de tribunales de OKDIARIO Fernán González ha abierto la primera mesa redonda de las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, dedicada a «El futuro de la abogacía: de la IA a la exposición en medios». En ella han participado Jorge Carrera, ex juez de enlace de España en Estados Unidos, abogado y experto en inteligencia artificial; Marina Fernández, abogada de familia y fundadora de Comunicadores Jurídicos; y Alfredo Arrién, director jurídico de Paredes & Asociados.

Los tres han coincidido en que la IA no sustituirá al jurista. «Lo que yo creo que no va a hacer, y no debería hacer, es anular o cercenar el protagonismo del jurista», ha señalado Carrera, para quien la tecnología permitirá trabajar «de una forma mucho más productiva, mucho más segura y, aunque parezca paradójico, con mucha más calidad». Marina Fernández ha coincidido: «La experiencia, la estrategia y la humanidad que debe regir en nuestra profesión no la da la IA. No deja de ser una herramienta».

El cliente que llega «con la tarea hecha»

La abogada ha descrito un fenómeno cada vez más frecuente en los despachos: el cliente que llega con la consulta ya resuelta por la máquina. «Te reta a ver si lo que tú le vas a exponer le da la razón o no. Y muchas veces no están de acuerdo, porque la IA no opina como tú».

Arrién ha puesto el foco en los riesgos. «Cuando el letrado se equivoca en un pleito, él responde. La IA no tiene responsabilidad civil», ha recordado, en referencia a las sanciones ya impuestas a abogados por citar jurisprudencia inexistente. Por eso, en su despacho, la herramienta trabaja como uno más del equipo: «La estamos tratando como si fuera un junior más. Van en binomio, el junior con la inteligencia artificial, y luego se va corrigiendo». Y lo ha resumido en una frase: «El error humano lo paga el humano, pero el error de la inteligencia artificial, de momento, no lo paga nadie».

Carrera ha dado varias claves prácticas para los abogados que quieran incorporar la IA: formarse, elegir bien la herramienta, no usar suscripciones de consumo sino cuentas profesionales con garantías de protección de datos y no quedarse con un solo modelo. «Igual que cuando tenemos un problema serio vamos a una segunda consulta médica, aconsejaría trabajar con más de una IA». Y, sobre todo, verificar: «La última palabra la tiene el humano, la tiene el jurista, y ahí está el verdadero valor». Fernández lo ha resumido de forma aún más gráfica: «Verificación, verificación, verificación. No hay otra».

El ex juez también ha querido desmontar «algunas leyendas urbanas» sobre la confidencialidad: con el consentimiento informado del cliente y aplicando el principio de minimización, ha explicado, el abogado tiene base jurídica para tratar esos datos. «El jurista es el de la aguja de bordar, no el del rodillo».

«Esto lleva al colapso»

La advertencia más seria de la mesa ha llegado al hablar de los juzgados. Según Carrera, en torno al 70% de los abogados españoles ya usa IA con cierta intensidad, mientras los tribunales trabajan con «herramientas precarias». «La capacidad del Poder Judicial para resolver la avalancha de documentos que generan los abogados con IA lleva al colapso. Si no le damos pronto una solución, puede llevar al colapso», ha alertado. Y ha trasladado la preocupación de sus antiguos compañeros: «Te dicen: cada vez nos llegan más escritos y más complejos, y estamos en una inferioridad increíble. Es como en la droga: los malos van con Maserati y nosotros, con vehículos que andan como pueden. Un 600».

Carrera ha criticado con dureza la política del CGPJ: «Prohibir a los jueces que usen la IA, o decirles que solo usen la que nosotros les digamos, que suele ser bastante mala, es ponerle puertas al campo. Eso no va a funcionar». Y ha lamentado que ni el Ministerio de Justicia ni el Consejo tengan «una hoja de ruta clara». «En el Ministerio de Justicia, ni está ni se espera», ha zanjado.

Marina Fernández, que ha recordado que Marbella apenas cuenta con cinco juzgados de instrucción, ha defendido que la IA «sería espectacular» en los tribunales: «El gran problema de la justicia siempre ha sido la lentitud, y la lentitud es precisamente lo que nos quita la IA». Y ha replicado a quienes temen los errores de la máquina: «Estamos partiendo de que sin IA los jueces siempre aciertan, y la cantidad de sentencias que hemos recibido todos con miles de errores…». «Si le das al cliente una resolución en tres meses en vez de en tres años, y hay un error y lo puede recurrir, nos hemos ahorrado cuatro años», ha argumentado. «Justicia demorada, justicia denegada», ha apostillado Arrién.

El juzgado bancario y la sentencia de la máquina

Arrién ha puesto sobre la mesa el caso del juzgado 101 bis de Madrid, especializado en derecho bancario, con retrasos de «cuatro o cinco años» para señalamiento, y ha lanzado la pregunta: «¿Tú confiarías en una sentencia que dictara la IA?». Carrera se ha mojado: «El ciudadano de a pie lo que quiere es que se le resuelva el problema. Entre decir ‘esto no vale la pena, olvídate’ y una fórmula tecnológica con posibilidad de apelación humana, va a preferir esto». Eso sí, ha propuesto empezar por algo más sencillo: que la IA verifique las resoluciones antes de que salgan. «No os imagináis el tiempo que se pierde en aclaraciones de sentencias y correcciones de errores».

La «era del legal influencer»

En la segunda parte de la mesa, el debate ha girado hacia la exposición mediática. «Ahora es la era del legal influencer», ha señalado Arrién, que ha reconocido que la presión de los medios «influye muchísimo» en los procedimientos. Lo ha ilustrado con el caso de La Atalaya, en el que ejerció la acusación particular: «Los miembros del jurado lo tenían clarísimo, iban a absolver. Me costó muchísimo conseguir una condena». «Tienes que hacer un doble trabajo: uno en los medios y otro en el tribunal».

Fernández, que ha construido una comunidad de seguidores en redes, ha defendido su utilidad, aunque con matices: «La gente tampoco se deja engañar. Te ven en redes, luego miran las reseñas, preguntan a un vecino y finalmente te llaman. Que seas mejor o peor profesional no te lo dan las redes ni los medios, te lo da tu experiencia y tu responsabilidad ante un juzgado».

«Tuve que salir corriendo de Washington»

El momento más personal lo ha protagonizado Carrera al hablar de la presión sobre los jueces. El ex juez de enlace ha recordado su salida de Estados Unidos mientras tramitaba la extradición de Hugo Carvajal, el Pollo, ex jefe de la inteligencia venezolana: «Tuve que salir prácticamente corriendo de Washington porque estaba tramitando la extradición de un señor que parece que a alguien le molestaba. Después me dijeron que me agradecían los servicios prestados y que ya llevaba mucho tiempo en Washington. Pero claro, uno no es tonto». Por eso ha reclamado «lealtad constitucional» a servidores públicos y políticos: «A los tribunales hay que dejarles trabajar desde su independencia, por más que moleste. Pero desgraciadamente no siempre es así».

En el cierre, Fernández ha apostado por «aceptar las nuevas tecnologías con responsabilidad y con humanidad»; Arrién ha alertado del «sesgo de automatización» en los futuros abogados: «Si a los 18 años buscas qué es la separación de poderes en ChatGPT, te va a decir lo que quieres escuchar, pero no es la realidad»; y Carrera ha advertido de que «cerrarse a la tecnología es hacernos daño a nosotros mismos».