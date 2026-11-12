Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Más de 80 organizaciones internacionales piden a la OMS que revise los límites de estas sustancias ante los posibles riesgos de cáncer colorrectal, partos prematuros y malformaciones. España mantiene el máximo legal de 50 miligramos por litro, mientras la contaminación agrícola y ganadera sigue afectando a sus reservas de agua.

La contaminación por nitratos no es un problema ajeno a España. Más de 260.000 personas se quedarían cada año sin acceso a agua potable por esta causa, según denuncian organizaciones españolas, que acaba de sumarse a una coalición de más de 80 organizaciones internacionales para reclamar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una revisión de los límites de concentración permitidos en el agua de consumo. La iniciativa, en la que participan también Greenpeace International, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles y la Organización Mundial de Médicos de Familia, pretende que se tengan en cuenta nuevas investigaciones sobre los posibles efectos de la exposición prolongada a estas sustancias.

El problema tiene su origen principalmente en la filtración hacia ríos y acuíferos de los fertilizantes nitrogenados utilizados en la agricultura y de los residuos procedentes de explotaciones ganaderas. Cuando los nitratos se acumulan en el agua subterránea, pueden terminar afectando a las captaciones destinadas al abastecimiento humano. Transición Ecológica dispone de mapas de seguimiento de las concentraciones de nitratos en aguas superficiales y subterráneas correspondientes al periodo 2020-2023, y reconoce la necesidad de controlar esta contaminación mediante programas específicos y la delimitación de zonas vulnerables.

En España, el límite legal de nitratos en el agua destinada al consumo humano está establecido en 50 miligramos por litro, de acuerdo con el Real Decreto 3/2023. Es el mismo valor de referencia que la OMS ha mantenido tradicionalmente para prevenir la metahemoglobinemia, una alteración que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y que puede afectar especialmente a los lactantes. Sin embargo, las organizaciones firmantes consideran que este umbral podría no ser suficiente para proteger frente a otros posibles efectos de la exposición crónica a concentraciones inferiores.

La principal preocupación se centra en las investigaciones que han encontrado asociaciones entre la presencia prolongada de nitratos en el agua potable y un mayor riesgo de cáncer colorrectal, así como posibles complicaciones durante el embarazo, partos prematuros y defectos congénitos. Esto no significa que beber agua con nitratos provoque necesariamente estas enfermedades ni que se haya demostrado una relación causal definitiva. Se trata de asociaciones epidemiológicas que todavía necesitan investigación, pero que, según los promotores de la iniciativa, justificarían revisar los criterios de seguridad actuales y adoptar un enfoque preventivo.

La preocupación no se limita al cáncer. La exposición a concentraciones elevadas de nitratos puede provocar metahemoglobinemia, especialmente en bebés menores de seis meses, al dificultar que la sangre transporte correctamente el oxígeno. En mujeres embarazadas, algunos estudios han observado asociaciones con un mayor riesgo de parto prematuro y determinados defectos congénitos. También se investiga su posible relación con otros tumores. Los expertos advierten, no obstante, de que estos resultados no permiten atribuir directamente estas patologías al consumo de agua contaminada y que intervienen otros factores ambientales, alimentarios y genéticos.

Los datos oficiales ofrecen una imagen que conviene matizar. El último informe sobre la calidad del agua de consumo, correspondiente a 2024, señala que el 99,3% de los boletines de análisis notificados fueron aptos para el consumo humano. Esto indica que, en términos generales, el agua distribuida cumple los requisitos sanitarios, pero no elimina el problema de la contaminación de los acuíferos ni las dificultades que pueden sufrir determinados municipios cuando sus fuentes de abastecimiento superan los límites permitidos.

La petición internacional pretende que la OMS examine de nuevo los niveles considerados seguros y valore las evidencias científicas más recientes. Las organizaciones recuerdan que el límite de 50 miligramos por litro se estableció hace décadas y que la protección de la población debería contemplar también los posibles efectos de una exposición continuada a dosis menores.