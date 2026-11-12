Llegar tarde al trabajo suele tener consecuencias, especialmente cuando existe un sistema de fichaje que registra con exactitud la hora de entrada. Sin embargo, hay casos en los que unos minutos de retraso pueden seguir computando como tiempo trabajado o de hecho, forman parte de la jornada laboral. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en una sentencia que afecta a determinados empleados de CaixaBank y que vuelve a poner el foco en la importancia de los acuerdos colectivos.

La resolución no significa que cualquier trabajador pueda llegar 15 minutos tarde sin consecuencias. En este caso existía desde 1991 un acuerdo que reconocía un margen de cortesía y determinadas pausas para el desayuno como tiempo efectivo de trabajo, de modo que la implantación posterior de un sistema de registro horario no podía eliminar unas condiciones que ya estaban pactadas desde hacía décadas.

La Ley Laboral y el TS coinciden: se permite llegar tarde a trabajar y ese tiempo cuenta como jornada laboral

La sentencia 410/2024, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 5 de marzo, analiza un conflicto surgido después de que CaixaBank implantara un sistema de registro horario. El programa anotaba automáticamente la hora real a la que cada empleado entraba, algo que chocaba con las condiciones reconocidas desde el acuerdo laboral de 1991, en el que se establecía que, para determinados trabajadores sometidos a control horario rígido, los marcajes realizados dentro de los 15 minutos posteriores a la hora prevista de entrada se considerarían efectuados al inicio de la jornada.

Por tanto, si el horario comenzaba a las 8.00 horas y el empleado fichaba a las 8.10, esos diez minutos seguían computando como trabajo efectivo para los colectivos incluidos en el acuerdo. Por este motivo, el Supremo da la razón a los sindicatos en este punto y considera que la implantación de un sistema electrónico de control horario no puede servir para eliminar esa condición previa. La sentencia afecta a la plantilla con horario rígido incluida en el acuerdo, con determinadas exclusiones para categorías concretas de jefes y otros cargos.

El tiempo del desayuno también puede formar parte de la jornada

El conflicto no se limitaba al margen de entrada. También se discutía qué ocurría con la pausa del desayuno, ya que el acuerdo de CaixaBank contemplaba que, para determinados colectivos, los primeros 20 minutos de esta pausa no se consideraran una ausencia. El Tribunal Supremo mantiene ese criterio y reconoce que ese periodo debe seguir computándose como tiempo de trabajo efectivo cuando así estaba establecido previamente, de modo que el registro de jornada no puede utilizarse para convertir de forma unilateral en descanso no trabajado algo que hasta entonces estaba reconocido como parte de la jornada.

La propia sentencia recuerda que el Estatuto de los Trabajadores permite este tipo de situaciones. En concreto, el artículo 34.4 establece que, cuando una jornada continuada supera las seis horas, debe existir un periodo de descanso de al menos 15 minutos. Ahora bien, ese descanso sólo se considera tiempo de trabajo efectivo cuando así lo establezca el convenio colectivo o el contrato de trabajo. Es decir, la ley no convierte automáticamente cualquier pausa para desayunar o tomar café en tiempo trabajado.

No todos los trabajadores pueden llegar 15 minutos tarde

Este es precisamente el principal matiz de la sentencia. El Supremo no ha reconocido un derecho general a llegar tarde al trabajo. Lo que protege es una condición ya pactada que beneficiaba a determinados empleados de CaixaBank. Pero para otras empresas y trabajadores, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores deja buena parte de la regulación de la jornada en manos de la negociación colectiva y de los contratos. La duración de la jornada será la que se haya pactado, dentro de los límites legales, y también puede establecerse mediante convenio cómo se organizan determinados descansos o márgenes horarios.

Por eso, un trabajador de otra empresa no puede utilizar esta sentencia para justificar automáticamente un retraso de 15 minutos. Antes habría que comprobar qué dice su convenio colectivo, su contrato, un posible acuerdo de empresa o las condiciones que se hayan consolidado previamente. Y si no existe ningún margen de cortesía reconocido, la empresa puede exigir el cumplimiento de la hora de entrada y registrar el retraso conforme a las normas que resulten aplicables.

El registro horario no puede borrar derechos anteriores

Uno de los puntos más importantes de la sentencia está en el papel del registro de jornada. Desde 2019, las empresas tienen que garantizar un registro diario que refleje el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador. Sin embargo, el Supremo insiste en que esa obligación de registrar la jornada no puede utilizarse para modificar condiciones laborales que ya existían. Una cosa es registrar a qué hora entra realmente un empleado y otra distinta decidir cómo debe computarse ese tiempo cuando existe un acuerdo que establece un margen diferente.

En el caso de CaixaBank, el sistema podía reflejar que el trabajador había fichado a las 8.10, pero a efectos del cómputo debía considerarse que había entrado a las 8.00 si estaba dentro de los 15 minutos de cortesía reconocidos. Por eso, antes de asumir que llegar unos minutos tarde supone necesariamente perder tiempo de jornada, conviene revisar las condiciones concretas que se aplican en cada empresa, ya que la ley permite que convenios, contratos y acuerdos colectivos reconozcan estos márgenes, y cuando existen, un nuevo sistema de fichaje no puede eliminarlos por sí solo.