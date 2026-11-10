Los abogados laboralistas lo confirman: se avala el permiso de 5 días por hospitalización de familiares y se renueva con «cada ingreso»

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo se ha pronunciado en un vídeo publicado en las redes sociales sobre una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo que tiene que ver con el permiso de cinco días al que tienen derecho los trabajadores por la hospitalización de un familiar. Este profesional de la materia ha explicado los casos en los que los empleados podrán acogerse a este permiso, que puede ser renovado varias veces durante el año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el permiso de cinco días por hospitalización.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado hace unas semanas en lo relativo al artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a los trabajadores españoles a disfrutar de cinco días de permiso retribuido previo aviso y justificación con derecho a remuneración siempre que existan uno de estos motivos: «Enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella».

Los abogados sobre el permiso de hospitalización

El Alto Tribunal ha confirmado hace unas semanas que el disfrute de este permiso no se limita a una vez al año, sino que podrá ser ‘utilizado’ todas las veces que lo necesite el trabajador que cumpla con estos requisitos que establece el Estatuto de los Trabajadores. Al hilo de esta sentencia, el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha publicado un vídeo en su perfil de las redes sociales.

«Hace unas semanas, el Tribunal Supremo ha sacado una nueva sentencia en la que matiza cómo se debe disfrutar de este derecho en base a dos prácticas empresariales abusivas que estaba haciendo la empresa que terminó en este juicio», comienza diciendo en el vídeo. «El permiso no son cinco días al año. Son cinco días por cada situación que tengas. Es decir, si ahora hospitalizan a tu hermano y dentro de ocho meses tienes la mala suerte de que hospitalicen a tu madre, son cinco días y otros 5», especifica.

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«El alta hospitalaria no determina el final de este permiso. Es verdad que estos 5 días solo se disfrutan si hay un hecho causante, pero acordaros de que no es solo hospitalización, es cuidado de familiares. Se exige reposo domiciliario; el permiso continúa», dice sobre el primer caso a la vez que añade un segundo: «El permiso no se tiene que coger porque el primer día de la hospitalización, lo puedes coger más adelante y también se puede coger de manera interrumpida. Un día voy, otro día como va mi hermano, yo voy a trabajar y así».

«Cada vez que hay un alta y una baja, aunque sea con la misma patología, surge de nuevo ese derecho», confirma. «Pongamos, ojalá no le pase a nadie, es una familiar con una enfermedad crónica, un cáncer; la hospitalizan, mejoran, le dan el alta, pero si desgraciadamente tres meses después vuelve a ser ingresada por esta enfermedad, vuelves a tener derecho a este permiso de cinco días», cuenta.