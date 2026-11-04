Trabajadores de una tienda de Parla intentan impedir a hachazos la fuga en coche de cuatro ladrones

Un grupo de trabajadores de Cash Converters intentó este martes por la tarde impedir la huida de cuatro ladrones que acababan de cometer un robo en el establecimiento, en la localidad de Parla. Los asaltantes, encapuchados, se disponían a abandonar el lugar en un vehículo de alta gama cuando varios trabajadores comenzaron a golpearlo con barras e incluso con hachas.

Las imágenes muestran cómo los trabajadores tratan de evitar que los ladrones escapen. Mientras uno de los delincuentes permanece al volante, varias personas golpean con fuerza la luna delantera, las ventanillas y los faros del coche. A la vez que esto sucede, otro individuo continúa dentro de la tienda sustrayendo artículos.

La tensión aumenta cuando aparece el cuarto ladrón, el que estaba en el establecimiento, con una bolsa blanca en la mano que, supuestamente, contendría el botín del robo. Finalmente, los cuatro presuntos asaltantes consiguen abandonar el lugar en el coche, pese a los intentos de los trabajadores por retenerlos.

Por el momento, no ha trascendido el valor de los productos sustraídos, ni se dispone de información confirmada sobre posibles detenciones o personas heridas.

El robo y la comparación con el GTA

El portavoz del PP de Parla, Héctor Carracedo, ha hecho una comparación del suceso con el videojuego Grand Theft Auto (GTA). «En Parla parece que vivimos en un videojuego constante, como el GTA. «No sé hasta cuándo tenemos que vivir así», ha manifestado.

Pronto se pone a la venta el nuevo GTA. Mientras tanto esto no es un videojuego. Es Parla esta tarde. ¿De verdad queremos seguir viviendo así? ¿Es esta la Parla que queremos dejar a nuestros hijos? ¡BASTA YA! Nos merecemos una ciudad segura. TENEMOS QUE RECUPERAR PARLA https://t.co/X0VsxRrMBm — Héctor Carracedo (@Hector_de_Parla) November 3, 2026

Además, ha dicho que «esto no es un videojuego», sino que es Parla ayer por la tarde. «¿De verdad queremos seguir viviendo así? ¿Es esta la Parla que queremos dejar a nuestros hijos?». Por otro lado, ha comunicado que cree que se merecen «una ciudad segura» y que «hay que recuperarla».