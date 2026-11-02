Pillados ‘in fraganti’ 2 argelinos cuando perpetraban un robo en una vivienda en Enguera (Valencia)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones de origen argelino, de 19 y 38 años, cuando perpetraban un robo en el interior de una vivienda de Enguera, una localidad ubicada en la comarca del Canal de Navarrés, en la provincia de Valencia. A los detenidos se les imputa ahora el supuesto delito de robo en grado de tentativa.

En Enguera, una localidad de algo más de 4.800 habitantes, la tranquilidad se vio alterada la tarde del sábado 17 de octubre. Pasadas las 19:15 horas, cuando caía la noche, una vecina escuchó sonidos inusuales procedentes de una vivienda cercana, donde debía reinar el silencio, porque, supuestamente, sus moradores no se hallaban en el interior. Fueron esos ruidos los que llevaron a los vecinos a llamar a la Guardia Civil.

Los agentes se personaron en el lugar de los hechos. Y una vez informados de las sospechas de los vecinos, decidieron entrar en la vivienda de la que procedían los ruidos a través de una ventana. Mientras tanto, agentes de la Policía Local de Enguera vigilaban el perímetro en el exterior.

Una vez consiguieron entrar en la vivienda de la que procedían los ruidos, los guardias civiles sorprendieron a los dos varones luego detenidos. Estos últimos se hallaban en el momento de ser sorprendidos junto a la puerta principal del inmueble. Trataban de salir al exterior de la vivienda.

Allí mismo, los agentes procedieron a la detención de los sospechosos. Posteriormente, entregaron las diligencias en torno a este caso en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Játiva, Plaza Número 2.

La investigación que ha culminado con la detención de los dos varones argelinos la ha dirigido el Puesto de la Guardia Civil en la localidad de Navarrés, una localidad ubicada a algo más de 17 kilómetros de Enguera, en colaboración con la Policía Local de Enguera.