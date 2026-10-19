Ojeadores, ‘mataleones’ y botines de medio millón: así actuaban 34 violentos ladrones que cazaban relojes de lujo en Ibiza y la Costa del Sol

Una macrooperación conjunta entre la Policía Nacional y la Polizia di Stato italiana se ha saldado con la detención de hasta 34 ladrones pertenecientes a ocho organizaciones criminales itinerantes y de extrema violencia dedicadas al robo de relojes de alta gama en los principales epicentros del turismo de lujo en España.

El dispositivo especial, desplegado a lo largo del verano con especial foco en Ibiza y la Costa del Sol, ha permitido esclarecer un total de 28 asaltos violentos e imputar a los arrestados delitos de falsedad documental, receptación y lesiones. La contundente respuesta policial ha culminado con la recuperación de seis piezas de alta relojería, algunas de ellas valoradas en más de 450.000 euros, y la incautación de cinco vehículos, 12 placas de matrícula dobladas, un inhibidor de frecuencias y numerosa documentación falsificada.

El embrión de esta estrategia policial no fue fortuito ni improvisado a las puertas de la temporada estival. El origen del despliegue se remonta al pasado mes de enero, cuando la Policía Nacional tomó la iniciativa de constituir un grupo operativo de coordinación específico. Esta unidad nació con una misión muy clara: monitorizar, centralizar y dar una respuesta integral, contundente e interdisciplinar a una tipología delictiva que operaba con igual fluidez a escala nacional e internacional.

La creación de este equipo especializado respondió a una profunda preocupación institucional. Las autoridades eran conscientes de que la actividad de estas bandas sobrepasaba con creces el mero impacto económico o el quebranto patrimonial. La agresividad desmedida aplicada en cada asalto ponía en grave riesgo la integridad física de las víctimas, amenazando directamente la sensación de seguridad y empañando la imagen pública de enclaves turísticos de proyección mundial.

Con la llegada del verano, la unidad especializada procedió a blindar los puntos neurálgicos del mapa turístico español. Conocedores del marcado carácter itinerante de estas redes criminales, los agentes volcaron el grueso de sus efectivos en dos epicentros donde se concentra un turismo con un altísimo poder adquisitivo: la isla de Ibiza, en las Islas Baleares, y la franja litoral de la Costa del Sol, prestando una atención preeminente a los municipios malagueños de Marbella y Estepona.

Sin embargo, el plan operativo no se limitó a la presencia a pie de calle en las zonas de ocio de lujo. La arquitectura de control policial diseñó una malla de protección que se extendió de forma estratégica hacia los grandes nodos logísticos y de tránsito de personas. Barcelona se erigió en un punto crítico del rastreo, al ser la ciudad donde varias de estas células mantenían asentadas sus bases operativas y escondites.

Paralelamente, Madrid fue monitorizada como núcleo clave de enlace y receptación, al tiempo que se reforzaba la vigilancia en Palma de Mallorca y en puntos de conexión marítima estratégica como Denia (Alicante). Esta cobertura geográfica global cerró las vías de escape habituales de los asaltantes y estranguló el circuito de salida del botín hacia el mercado negro internacional.

El análisis de las intervenciones ha dejado al descubierto un modus operandi altamente profesionalizado, pero vertebrado por patrones comunes. Todas estas células compartían una dinámica de actuación basada en desplazamientos estacionales y fugaces a zonas de gran concentración turística. Permanecían en los destinos durante períodos de tiempo muy breves y emprendían un regreso inmediato a sus bases o países de origen tras materializar los robos.

Dependiendo de la procedencia de las bandas, la logística interna presentaba matices concretos. Ciertas células se desplazaban a Ibiza mimetizándose bajo la apariencia de simples turistas en estancia vacacional. En su interior regía una férrea división del trabajo.

Por un lado, funcionaban binomios de ojeadores o «marcadores», formados en ocasiones por un hombre y una mujer, cuya labor consistía en patear paseos marítimos, puertos deportivos, locales nocturnos y aparcamientos para seleccionar a las víctimas potenciales. Por otro lado actuaban los ejecutores materiales, encargados de dar el tirón violento, mientras sus compinches los aguardaban a bordo de motocicletas para facilitar la aproximación y la huida instantánea.

La estructura se completaba con turismos de alquiler dedicados al apoyo logístico, el transporte discreto y el relevo «limpio» de las piezas sustraídas para evitar que cayeran en manos de la policía durante un control rutinario.

Otras organizaciones criminales, con base logística asentada en Barcelona y desplazamientos temporales hacia Ibiza y Marbella, destacaban por la ejecución de una violencia física desmedida y sistemática. No dudaban en recurrir a la peligrosa técnica del «mataleón», estrangulamiento hasta el desmayo, ni en infligir agresiones directas utilizando cascos de motocicleta para doblegar a las víctimas. Estas bandas empleaban coches de apoyo para traspasarse los relojes robados de forma casi inmediata, garantizando así que, si eran interceptados por la policía, el botín no estuviera en su poder.

Para asegurar su impunidad, estas redes desplegaban un arsenal de recursos ilícitos: utilizaban permisos de conducir y documentos de identidad falsificados, matrículas dobladas o alteradas mediante pegatinas, prendas específicas de ocultación para dificultar su identificación y, en determinados casos, inhibidores de frecuencias para blindarse frente a posibles rastreos o alarmas.

La efectividad del dispositivo policial dio lugar a intervenciones de gran calado operativo. Uno de los golpes más rotundos se asestó en el propio aeropuerto de Ibiza. Los agentes interceptaron a varios miembros de una célula justo cuando pretendían embarcar con destino a su país de origen. En ese registro, la policía descubrió un reloj de lujo valorado en más de 450.000 euros que una de las integrantes llevaba celosamente oculto entre sus pertenencias.

La actividad policial no dio tregua en los entornos de ocio. En otra de las actuaciones clave, los efectivos policiales procedieron a la detención de un grupo a las puertas de una conocida discoteca ibicenca inmediatamente después de que arrebataran un reloj tasado en 50.000 euros. Asimismo, las gestiones realizadas en la isla permitieron dar con el paradero y arrestar a dos prófugos que se encontraban en busca y captura por el robo violento de un reloj de 155.000 euros perpetrado con anterioridad en la ciudad de Madrid.

En el sector de la Costa del Sol, el episodio de mayor relevancia tuvo lugar a finales del mes de julio en Marbella. Cuatro delincuentes abordaron violentamente a un turista en el mismo acceso a su vivienda para despojarle del reloj que portaba. Las rápidas pesquisas policiales permitieron cercar a los autores y culminar su arresto en el municipio vecino de Estepona. En el registro domiciliario autorizado en este inmueble, los agentes consiguieron recuperar no solo la pieza sustraída, sino también la vestimenta exacta que los asaltantes habían utilizado durante la comisión del delito.

Con el declive estival a finales de agosto, las bandas criminales intensificaron sus golpes buscando aprovechar las últimas jornadas de la temporada alta. Sin embargo, el reforzamiento de las vigilancias preventivas y los controles permanentes establecidos en puertos y aeropuertos permitieron frenar esta embestida final. Solo en la última quincena del mes de agosto, la Policía Nacional detuvo a 20 personas adicionales antes de que lograran abandonar el archipiélago balear.

El balance total de esta extensa operación contra el crimen organizado se traduce en la recuperación de seis relojes exclusivos de alta gama, cuyos precios de mercado oscilaban entre los 20.000 y los más de 450.000 euros por unidad.

Junto a las valiosas piezas de joyería, los agentes procedieron a la incautación de un turismo y cuatro motocicletas empleadas en los robos y Huidas, 14 placas de matrícula fraudulentas, dos de ellas de origen italiano y 12 españolas troqueladas o manipuladas mediante adhesivos, cuatro documentos de identidad y carnés de conducir falsificados, un dispositivo inhibidor de frecuencias y múltiples teléfonos móviles utilizados para la coordinación interna de las células.

La macrooperación ha concluido, por el momento, con un total de 34 personas puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Pese al éxito de las detenciones realizadas a lo largo del verano, la investigación policial continúa formalmente abierta y las fuerzas de seguridad no descartan que se produzcan nuevos arrestos en las próximas fechas.