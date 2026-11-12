Jorgito el salvaje saunista

Como no hay charco que me resulte ajeno, ayer se me ocurrió preguntar en X a ver si alguno de mis seguidores podía ilustrarme sobre «¿quién puñetas es el tal Jordi Wild ese tan tatuado y con quién ha empatado para estar tan crecidito?». Y me dieron la del pulpo. Quizá podría haber dedicado un par de minutos a averiguar por mi cuenta quién es ese personaje, antes de lanzar la pregunta a la red. No os engañéis. Llevo en Twitter casi desde antes de que se inventara. Sabía a lo que me iba a enfrentar al decirle a la Generación Z que me importan un comino tanto su soberbia, como sus líderes sin sustancia. Pero me apetecía hacerlos bailar. Y vaya que bailaron.

Saltaron como una jauría salvaje, primero para insultarme y, enseguida, para demostrar lo muy por encima de mí que están los que, aun siendo tan jóvenes, han evolucionado a un nivel superior del conocimiento. Humanos 2.0 a los que nadie puede engañar porque han aprendido a informarse mediante streamers, youtubers y podcasters alejados de los medios de comunicación que usamos los boomers para que nos informen unos profesionales contrastados que han estudiado periodismo y están controlados por medidores de audiencia reales y sometidos a las leyes españolas.

Ni por ser nuevo es mejor ni por ser joven sabes más. Es justo al revés.

Sé quiénes son Ibai, Rubius, IlloJuan, ElXokas, TheGrefg, etc. Conozco los temas que tratan y la vergonzosa superficialidad con la que lo hacen. Algunos aprendieron a jugar online. Otros se hicieron «expertos» en criptomonedas cuando nadie se enteraba del tema. Todos tienen más labia que conocimientos. Hacen lo que sea para sumar audiencias que se traducen en ingresos en sus cuentas en Andorra. Un día pueden ser especialistas en vacunas del COVID, al siguiente saben cómo debes manejar tus finanzas y el tercero son los mayores expertos en los fascinantes mundos del Minecraft. Aprovechan que hablan la lengua de Cervantes y que tocan temas tan universales como los relatos de terror, los crímenes sin resolver, la salud mental y la autoayuda para ampliar sus fronteras por toda Hispanoamérica. Nutren sus audiencias con niños y adolescentes cuyos padres se desentienden con tal de que no molesten a la hora de la siesta, porque los filtros de sus plataformas están diseñados para hacerlo posible. Todo eso lo sé, igual que sé lo sobrevaloradísima que está su influencia y lo impopular que resulta contar todo esto.

Pero del tal Jordi Wild solamente había visto el vídeo en el que, a punto de llorar, contaba lo mal que se sentía porque los de Abascal le habían cancelado una entrevista que no pensaba emitir en directo y cuyos derechos de edición del contenido no pensaba compartir con Vox. Es decir, que si después de grabar la entrevista, Jordi Wild decidiera censurarla como hizo Broncano, como todos los derechos audiovisuales eran suyos en exclusiva, no se lo podrían impedir. Jordi Wild se negó a compartir esos derechos y, en consecuencia, Abascal se negó a grabar la entrevista.

Del vídeo que se grabó casi llorando por la cancelación ya me extrañó que repitiera dos veces que él pensaba tratar a Abascal «como un ser humano». E incluso afirmó que «Abascal hubiera sido tratado como una persona normal». ¿Acaso está diciendo que no pensaba tratarlo como a un facha asqueroso o sólo lo parece? Con la mosca detrás de la oreja y tras preguntar en redes, empecé a ver vídeos en los que, al igual que los nuevos nazis rojos, acusaba a Israel por defenderse y se posicionaba junto a los terroristas de Hamás. Encontré mensajes suyos en los que apoyaba el independentismo. Alguno en el que le decía a su amigo Ibai «cárgate a Abascal y Bolsonaro plis» y muchos en los que tildaba a VOX de «extrema derecha» y «fascistas». Más saunista que El Saunas.

En lo que va de año, Pedro Sánchez solamente ha concedido entrevistas a medios tan afines como RTVE, La Séptima, La Ser, El País y La Vanguardia. Recientemente ha anulado las entrevistas que había anunciado en Salvados (La Sexta) y en El Hormiguero (Antena 3). Resultaría increíble que alguien tan demostradamente cobarde como el presidente del Gobierno se hubiera saltado con Jordi Wild su norma de acudir solo a entrevistas masajes, pactadas y domesticadas. Seguramente los asesores de VOX eran conscientes de que el youtuber es tan próximo ideológicamente a Pedro Sánchez como el mismo Broncano. Lo que de ninguna manera podían suponer era que Broncano incumpliera su contrato, igual que podría hacer Jordi Wild, y que éste se negara a renunciar a sus derechos exclusivos de edición.

Niego la mayor. Abascal no se ha confundido al cancelar una entrevista que podía ser manipulada, cuyo autor se niega a ceder los derechos y que iba a realizarle un entrevistador no profesional tan tremendamente cercano a Pedro Sánchez como para que este confiara en él tanto como en Jesús Cintora o Javier Ruiz. Las millonarias audiencias de YouTube no son medidas por nadie serio e independiente y se consiguen sumando muchos bots, visitas desde Hispanoamérica y las generadas por niños y adolescentes. Quizá el futuro sea ese, pero hoy en día, en España, ningún youtuber tiene una influencia real comparable ni de lejos a la de los medios de comunicación. ¡Abrid fuego, que aquí hemos venido a jugar!