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La infancia es una etapa de intenso crecimiento y desarrollo en la que las necesidades nutricionales van cambiando con la edad. Las vitaminas y los minerales desempeñan funciones esenciales para el correcto funcionamiento del organismo y, aunque una alimentación variada suele aportar los nutrientes necesarios, determinadas circunstancias pueden hacer recomendable complementar la dieta.

La edad, los hábitos alimentarios, las dietas restrictivas o algunas condiciones de salud son factores que pueden influir en la necesidad de suplementación. Por ello, los expertos aconsejan evitar la administración indiscriminada de vitaminas y consultar siempre con un profesional sanitario.

«Los suplementos vitamínicos no deben entenderse como un sustituto de una alimentación equilibrada ni como una solución universal para todos los niños. Su incorporación debe responder a una necesidad concreta y tener en cuenta la etapa de desarrollo, los hábitos alimentarios y las características individuales de cada niño», explica la Dra. Begoña Ortiz, directora del Área Científica de Farmasierra.

¿Qué vitaminas son importantes durante la infancia?

Entre los micronutrientes fundamentales para el crecimiento infantil destacan:

Vitamina A: contribuye al mantenimiento de la visión y al funcionamiento del sistema inmunitario.

Vitaminas del grupo B: participan en el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B12 requiere especial atención en niños que siguen dietas veganas.

Vitamina C: interviene en la formación de colágeno, favorece la absorción del hierro y contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario.

Vitamina D: facilita la absorción y utilización del calcio y fósforo, fundamentales para el desarrollo de huesos y dientes. También contribuye al funcionamiento muscular e inmunitario.

Vitaminas E y K: participan, respectivamente, en la protección de las células frente al daño oxidativo y en los procesos de coagulación sanguínea.

Junto a ellas, minerales como el hierro, el calcio, el zinc y el yodo también son esenciales durante esta etapa. No obstante, que estos nutrientes sean importantes no significa que todos los niños necesiten suplementación; su administración dependerá de las necesidades individuales y de la valoración pediátrica.

Vitamina D: especial atención durante los primeros años de vida

La vitamina D merece una atención especial durante la infancia por su papel en la absorción del calcio y el fósforo, minerales imprescindibles para la mineralización ósea y el desarrollo de los dientes10. Además, contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema inmunitario10.

El organismo obtiene esta vitamina principalmente mediante la síntesis cutánea por exposición solar y, en menor medida, a través de alimentos como el pescado azul, los huevos y algunos productos enriquecidos. En los bebés pueden existir dificultades para alcanzar un aporte suficiente de Vitamina D, ya que la leche materna contiene cantidades reducidas de vitamina D y la exposición solar directa debe limitarse para proteger su piel.

Por este motivo, la Asociación Española de Pediatría recomienda un suplemento de 400 UI diarias durante el primer año de vida. A partir de esa edad, las necesidades deben valorarse teniendo en cuenta la alimentación y los posibles factores de riesgo.

La importancia de una dosificación precisa

Cuando el pediatra considera necesaria la suplementación con vitamina D3 (colecalciferol), es clave prestar atención al formato y al sistema de administración. Al tratarse de una vitamina liposoluble, las soluciones oleosas constituyen una alternativa adecuada para su formulación y administración10.

Además, los formatos líquidos con pipeta dosificadora permiten medir con precisión la cantidad administrada, algo especialmente relevante durante los primeros años de vida, cuando es fundamental respetar las dosis recomendadas, evitando así el riesgo de sobredosificación asociado a otros sistemas de administración.

«En los primeros años de vida, la precisión en la administración de vitamina D es especialmente importante. Una solución oleosa con una pipeta de dosificación exacta facilita una toma cómoda y permite administrar la cantidad indicada de forma sencilla, ayudando a los padres a seguir correctamente las recomendaciones pediátricas», añade la Dra. Begoña Ortiz.

En cualquier caso, es importante respetar siempre la dosis recomendada y evitar combinar diferentes productos que contengan vitamina D sin consultar previamente con el pediatra, ya que un aporte excesivo puede provocar efectos adversos.

La especialista insiste en que «la mejor manera de acompañar el crecimiento infantil sigue siendo ofrecer una alimentación variada y equilibrada, adaptada a cada etapa».