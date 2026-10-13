Luis Enrique sorprende con una defensa extrema de las trampas del City: «Espero que puedan evitar la sanción»

Mientras el mundo del fútbol, de manera unánime, condena al Manchester City por las 114 reglas que incumplieron y por las que fueron declarados culpables por una comisión independiente de la Premier League, Luis Enrique ha sorprendido este martes en rueda de prensa defendiendo al conjunto inglés.

Luis Enrique ha atendido a los medios de comunicación este martes desde la sala de prensa del Etihad en la previa del duelo de Champions que medirá este miércoles a PSG y Manchester City. El técnico asturiano ha sorprendido a todos con una defensa exacerbada de las trampas financieras que hizo el cuadro inglés, y por las que ha sido declarado culpable. «Espero que puedan evitar la sanción», llegó a desear el entrenador español.

«Los títulos que disputas en el campo se mantienen en el campo. Merecieron ganarlos. Espero que puedan evitar la sanción. Pero debemos esperar», comenzó señalando Luis Enrique en rueda de prensa mientras defendía al Manchester City.

«Hay mucho ruido en torno a los grandes clubes. Deben esperar a la decisión final de la persona que debe decidirlo. Hay que esperar y espero que todo acabe bien para el Manchester City, porque lo que ha hecho durante los últimos siete años en el campo ha sido increíble. Y para mí han merecido ganar todos los trofeos que han cosechado. Hay que esperar a ver qué dicen los jueces», añadió el técnico asturiano ante la prensa.

Más sobre la sanción al Manchester City: «Debemos esperar. Si solo hablo de fútbol, y lo que he visto en el terreno de juego, el Manchester City mereció los trofeos y me gustó mucho su manera de jugar al fútbol. Hay que esperar la decisión».