El Manchester City reina y golea en el infierno de Anfield para mantener su pleno en Premier

El Manchester City mantiene su pleno de victorias en este arranque de competición en la Premier League después de reinar con goleada en el infierno de Anfield. La expulsión de Gravenberch por doble amarilla en el minuto 62 cambió el rumbo del partido con empate a cero. Tras ello, el City fue muy superior al Liverpool y marcó tres goles: Haaland, Doku y Cherki.

No era un partido nada sencillo para el City. Era el primero que jugaba el equipo mancuniano después de que la Premier League le declarase culpable de cometer 114 infracciones financieras. Anfield les recibió con un ambiente muy hostil y con pancartas de todo tipo. «Tramposos y culpables», decían.

Y sobre el campo, esa hostilidad también estaba presente. El Liverpool, en arreones y a ratos, era superior al City, pero sin encontrar en ningún momento batir el muro de Donnarumma.

Un partido igualado que cambió de manera radical en el minuto 62 con la expulsión de Gravenberch. Con dos amarillas en el inicio del segundo tiempo, el mediocampista red dejó al Liverpool con diez. A partir de ese momento, la superioridad del City fue total.

Haaland inicia la goleada del City

Marcó Haaland el primero tan solo tres minutos después de la expulsión, en el 65, y ese golpe fue definitivo. Un martillazo del noruego que ponía por delante al Manchester City. Tres minutos después, en el 68, llegó el segundo y el partido se acabó. Doku la colocó en la escuadra con un golpeo precioso.

El tercero lo anotó Cherki en el minuto 78 tras una bonita jugada individual dentro del área rival. El Liverpool cosechó la primera derrota de la temporada e Iraola perdió su primer partido en Premier desde el pasado mes de enero. El City es líder con 18 puntos después de ganar las seis primeras jornadas que se han disputado.