Es la serie de espías perfecta para los amantes del thriller: fue vista más de 60 millones de veces y la segunda temporada acaba de estrenarse

Se habla mucho de la hegemonía de los dramas de época o de los true crime, pero si existe un género que en los últimos años está conquistando el terreno de las plataformas, ese es el del thriller. Concretamente, el que tiene que ver con el mundo del espionaje y las conspiraciones gubernamentales. Apple TV tiene la fantástica Slow Horses, Prime Video a Jack Ryan, Disney Plus a Americans y El infiltrado e incluso desde España, hemos aportado nuestro granito de arena con La Unidad. Sin embargo, ahora la temática de agentes encubiertos regresa a Netflix con la segunda temporada de la serie de espías más apreciada.

No, no nos referimos a El agente nocturno, sino a la ficción escrita por Joe Barton y dirigida por Alex Gabassi: la serie de espías liderada por Keira Knightley, Palomas negras. Estrenó su primera temporada en 2024 y aunque no hizo un ruido excesivo en el circuito de premios, la estrella de la saga de Piratas del Caribe sí que recibió una nominación a los Globos de Oro por su actuación. Eso sí, seguramente lo que más valora de ella la «gran N» roja no sea la validación de los certámenes y los festivales. La primera temporada logró ser vista más de 60 millones de veces y desde el pasado 5 de noviembre, los nuevos episodios buscarán derrocar el liderazgo de un ranking actual en el que el documental de Matthew Perry y el terror de Bajo la superficie parecen inamovibles del top 10.

Netflix estrena la segunda temporada de ‘Palomas negras’

Las primeras impresiones de la crítica han validado todas las bondades de la segunda temporada de Palomas negras, la cual ya había recibido el aplauso de la prensa especializada en la anterior presentación de su historia. Pero, ¿qué podemos esperar de los nuevos capítulos?

En la continuación, la doble vida de Helen Webb (Knightley) se vuelve todavía más complicada y peligrosa cuando su esposo, Wallace, jura el cargo de primer ministro británico. Lo cual multiplica la vigilancia pública sobre su figura y hace más difícil la filtración de secretos de Estado a la organización clandestina para la que trabaja, las «Palomas Negras».

En medio de esa vorágine de cambios, una profunda conspiración acecha: su jefa, Mrs. Reed es arrastrada a un complot que está terminando con la vida de varios agentes. Para sobrevivir, Helen deberá acudir de nuevo a su antiguo aliado, el asesino y protector, Young (Ben Whishaw).

Entre las principales novedades del casting destaca la presencia de Neve Campbell (saga Scream) en el papel de Cecile Mason y de Ambika Mod (Esto te va a doler) como una de las nuevas espías del grupo.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de ‘Palomas negras’? ¿Habrá una tercera ronda de episodios?

Al igual que su anterior arco dramático, la segunda temporada de Palomas negras tiene 6 capítulos de aproximadamente una hora de duración.

Todavía no existe una aprobación oficial para una tercera temporada, pero el creador, Joe Barton, le contó a LOS40 en una entrevista reciente que ya existía una sala de guionistas trabajando en la continuación de la historia, ya que el final volverá a dejarnos varios frentes abiertos de la vida profesional y personal de Helen.