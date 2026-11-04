¿Cuándo puede ser Rafa Nadal presidente del Real Madrid?

Rafael Nadal ha aceptado la propuesta para incorporarse a la Junta Directiva del Real Madrid y su decisión vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que le acompaña desde hace años. Qué necesitaría para aspirar algún día a la presidencia. El ex tenista tendría que cumplir los requisitos electorales del club, entre ellos acreditar veinte años ininterrumpidos como socio y presentar una candidatura con el correspondiente respaldo económico. Entrar en la directiva puede darle experiencia de gestión, pero no elimina esas condiciones ni supone anunciar una futura candidatura.

El paso inmediato es otro. Los socios compromisarios deberán ratificar su nombramiento en la Asamblea Extraordinaria del 21 de noviembre. Nadal ya ha expresado su disposición con un mensaje centrado en la ilusión y en las ganas de aprender y aportar.

Esa es la responsabilidad que ha aceptado. Cualquier escenario presidencial pertenece al futuro y requiere distinguir entre una posibilidad que genera interés y una decisión que el protagonista no ha comunicado.

Veinte años de socio, la primera condición

El artículo 40 exige veinte años de antigüedad ininterrumpida para optar a la presidencia. Para las vicepresidencias establece quince y para el resto de integrantes de una candidatura, diez. Por tanto, poder incorporarse a la Junta no significa reunir ya la antigüedad necesaria para encabezarla.

Nadal es socio de honor desde 2011. Su antigüedad electoral reconocida parte de ese año y , si se mantiene sin interrupciones, alcanzaría los veinte en 2031. A partir de ese momento, ya cumpliría los años para ser presidente. Es decir, ni siquiera en la siguiente convocatoria de elecciones, que sería en 2030. El reconocimiento honorífico no permite deducir por sí solo la fecha exacta desde la que se computan todos sus derechos.

El aval corresponde a la candidatura

La exigencia económica es otra de las grandes barreras. Los estatutos contemplan un preaval bancario de, como mínimo, el 15% del presupuesto general de gastos, convertible en aval definitivo si la candidatura resulta elegida. Debe respaldarse exclusivamente con el patrimonio personal de sus integrantes.

No se trata, por tanto, de que Nadal tuviera que asumir necesariamente toda la garantía en solitario. El requisito afecta al conjunto de candidatos a la Junta Directiva. Tampoco existe una cantidad fija de 150 millones. La cifra dependería del presupuesto aplicable al proceso electoral.

Además, el aspirante debe ser español, mayor de edad, tener plena capacidad de obrar, estar al corriente de sus obligaciones sociales y no encontrarse inhabilitado. También existen incompatibilidades relacionadas con cargos y actividades en otros clubes de fútbol.

Aprender desde dentro antes de decidir

La incorporación propuesta ofrece a Nadal la posibilidad de conocer desde dentro el funcionamiento institucional del Real Madrid. Participar en la Junta supondría acercarse a decisiones y responsabilidades distintas de las que ha afrontado durante su carrera deportiva.

Esa experiencia podría resultar útil si algún día decidiera presentarse, aunque ser directivo previamente no figura entre los requisitos citados para aspirar a presidente. Tampoco su nombramiento equivale a una designación como sucesor de Florentino Pérez. Aunque Nadal sí ha reconocido públicamente que la presidencia le haría ilusión.

El calendario electoral también debe ponerse al día. Florentino fue proclamado presidente en junio de 2026 para un mandato hasta 2030. Cualquier aspiración posterior dependería de las convocatorias que se produjeran y de las normas entonces vigentes. De momento, Nadal ha aceptado entrar en la directiva.