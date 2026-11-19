Las grandes actuaciones de Nico Paz esta temporada hacen parecer inevitable su regreso al Real Madrid. Mourinho solo tendría que, con el beneplácito del jugador, activar la cláusula de recompra de 80 millones que se firmó cuando se le vendió al Como.

Sin embargo, el argentino no es el único jugador de la cantera que el club blanco vende estableciendo esta cláusula. Es una práctica habitual que otorga a los jugadores de la cantera una formación en ligas más competitivas, mientras reserva el derecho al club de recuperar al futbolista si el rendimiento es satisfactorio. Así, existe un flujo circular de dinero y formación que el Real Madrid ha sabido implementar en las ventas de las perlas de su cantera.

El caso más popular es precisamente el del futbolista que lidera el proyecto de Cesc Fàbregas. Nico Paz puso rumbo a Italia el verano de 2024, fecha en la que el Como adquirió el 50% de sus derechos por seis millones de euros. Ya aquí, el Real Madrid tenía una cláusula de recompra por nueve millones. Debido al excelso rendimiento del joven mediapunta, en verano de 2026 se produjo la segunda operación. El club blanco vendió el 50% restante de los derechos del jugador al equipo italiano por 60 millones, estableciendo la cláusula de recompra en 80 millones.

De esta manera, si el conjunto merengue decide repescar a Nico Paz, su formación le saldrá al Real Madrid por 14 millones de euros (80 gastados menos los 66 recibidos). Una ganga si tenemos en cuenta que, durante este tiempo, el internacional argentino no solo ha crecido futbolísticamente de manera exponencial, sino que los blancos han podido descongestionar una carga de talento en la plantilla sin estancar a ningún futbolista.

Hay más casos aparte de Nico Paz

En el mismo Como, encontramos el segundo futbolista: Jacobo Ramón. Su traspaso hacia el equipo italiano se hizo efectivo en verano de 2025, donde se vendió el 50% de los derechos por dos millones y medio de euros. Mientras el central sigue consolidándose como una pieza clave para Cesc Fàbregas, el Real Madrid acaricia la cláusula de recompra del jugador por 10 millones para el verano de 2027. Otro ejemplo es Rafa Marín, futbolista de la cantera que se marchó al Nápoles por 12 millones de euros. El equipo español estableció una cláusula de recompra de 25 millones para el verano de 2026 (ya vencida) y otra de 35 para el verano de 2027.

En esta lista también está Víctor Valdepeñas. El prometedor lateral tuvo minutos con Arbeloa, pero terminó siendo vendido a la Fiorentina, con un procedimiento similar a los anteriores. El equipo italiano formalizó la compra en ocho millones de euros por la mitad de los derechos del jugador, y se estableció una cláusula de recompra que oscila entre los 10 y los 12 millones.

El portero Fran González también forma parte de esta estrategia del Real Madrid. Tras haber sido vendido al Sevilla FC en agosto de 2026 por aproximadamente tres millones de euros, las informaciones aproximan la cláusula de recompra en cuatro millones de euros. Solo será efectiva en las próximas tres ventanas de mercado.