El Real Madrid trabaja en un nuevo programa de fidelización que funcionará con un sistema de puntos similar al de las aerolíneas. Así lo ha anunciado Florentino Pérez, que ha explicado que el proyecto permitirá reconocer a los aficionados de todo el mundo cada vez que se relacionen con el club. Ver un partido, comprar una camiseta, visitar el Bernabéu, seguir los contenidos de Real Madrid Play o participar en las actividades de las peñas serán algunas de las acciones que este programa pretende tener en cuenta para ofrecer privilegios y ventajas.

La comparación con las aerolíneas permite entender la idea. En sus programas de fidelización, los clientes acumulan puntos o millas por sus viajes y otras operaciones, que después pueden dar acceso a recompensas, servicios o categorías con mayores beneficios. El Real Madrid quiere trasladar ese modelo a la relación con sus seguidores, reconociendo su vinculación con el club. Florentino no ha detallado todavía cuántos puntos otorgará cada actividad, cómo se podrán utilizar ni cuáles serán las ventajas concretas.

«Queremos establecer con los madridistas de todo el mundo una relación directa, permanente y personalizada», ha explicado el presidente. El objetivo es conocer también a esos seguidores que llevan años apoyando al equipo desde miles de kilómetros y con los que la entidad no mantiene un contacto directo. Florentino ha ilustrado esa situación con un ejemplo. «Un madridista en Yakarta o Sao Paulo puede llevar 20 años viendo nuestros partidos de madrugada y, sin embargo, para el Real Madrid sigue siendo un completo desconocido. No es normal y se va a acabar», explicó.

Los socios mantienen su condición de propietarios

El presidente ha querido dejar clara la diferencia entre este nuevo programa y la condición de socio del Real Madrid. Acumular puntos o acceder a sus ventajas no supondrá adquirir la condición de propietario del club. «Los socios somos los únicos dueños del club. Tenemos una condición única y exclusiva, que no se puede comparar con ninguna otra forma de vinculación con el Real Madrid», ha subrayado Florentino, que ha garantizado que los socios seguirán ocupando ese lugar exclusivo.

Más allá de las recompensas para los aficionados, el proyecto tiene una dimensión económica que el presidente considera fundamental. La entidad busca desarrollar nuevas fuentes de ingresos mediante una relación propia con su comunidad internacional. «Este programa va a cambiar la economía del club», ha asegurado Florentino. Una conexión que permitirá al Real Madrid conocer mejor a sus seguidores y ofrecerles una relación personalizada «sin intermediarios».

El anuncio dibuja así un sistema en el que el seguimiento del equipo y la participación en la vida madridista tendrán un reconocimiento. Quedan por concretar la fecha de lanzamiento y las condiciones del programa, pero Florentino ha situado esta iniciativa entre los grandes proyectos en los que trabaja el club para acercarse a sus millones de aficionados repartidos por el mundo.