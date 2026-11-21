El Real Madrid celebró su Asamblea el sábado 21 de noviembre, con distintos temas por tratar. Desde la situación del club hasta la llegada de Rafa Nadal, pasando por el caso Negreira, que el propio Florentino volvió a analizar.

El presidente del Real Madrid ha pedido un cambio total del CTA. Y, con datos en la mano, ha explicado cómo la Liga y la Real Federación Española de Fútbol se quedan de brazos cruzados mientras el club blanco quiere llegar hasta el fondo del caso.

«Hablo de proteger a nuestro club, y aquí les hablo de un asunto de extraordinaria gravedad que no podemos olvidar, aunque algunos quieran que dejemos de hablar de él cuando ya el mundo entero no habla de otra cosa», comenzó Florentino sobre el tema arbitral.

«El propio Negreira dijo que el Barça buscaba que no se pitase en su contra, un arbitraje neutral, como también constan los burofaxes al presidente Bartomeu cuando dejó de ser el número 2 de los árbitros», analizó. «Me corresponde como presidente del Real Madrid que se investiguen hasta el final unos hechos que afectan a la credibilidad de nuestra competición», sentenció antes de un aplauso coral por sus palabras.

«Esto afecta directamente a dos instituciones: la Liga y la Real Federación Española de Fútbol», prosiguió Florentino. «No han hecho absolutamente nada; no han trasladado el caso a la entidad que sí tiene las competencias para tomar las decisiones, la UEFA. Ha tenido que ser el Real Madrid el que recabara información y presentase evidencias», explicó el presidente.

Florentino quiere un cambio necesario

«La inactividad de los responsables es sencillamente inexplicable», continuó Florentino Pérez en la Asamblea del Real Madrid. «En el caso de la Federación, hay que recordar que el CTA del que Negreira fue vicepresidente es un órgano de la federación, por lo que la RFEF está en el centro de este caso», explicó.

«Por eso es imprescindible una auténtica renovación de la gobernanza del arbitraje y de la composición de los árbitros de Primera División. Una renovación que, a día de hoy, nadie parece estar buscando», afirmó. «Al contrario, da la sensación de que todo el sistema de fútbol español quiere que nos olvidemos de lo que ha ocurrido», continuó.

«El propio presidente del CTA pedía que pasásemos página. ¿Pero cómo vamos a pasar página? Esto no puede quedar impune. El problema es que se dedican a atacar a quien pide que se investiguen. Me refiero al presidente de la Liga, el señor Tebas. En vez de centrarse en el caso Negreira, ha decidido atacar al Real Madrid todos los días», continuó en la Asamblea.

«Desde que se conoce el caso, el estamento arbitral ve al Real Madrid como un enemigo. Como alguien que se opone al sistema porque somos los únicos que denunciamos este escándalo», dijo ante la Asamblea. «En este momento hay 21 árbitros, contando los del VAR, que fueron ascendidos por Negreira, y no es normal que pase eso», dejó claro.

«El caso Negreira es una mancha que desprestigia al fútbol español y a la marca España en el mundo», concluyó .