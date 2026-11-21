Florentino Pérez convirtió el caso Negreira en uno de los asuntos centrales de su discurso ante la Asamblea General del Real Madrid, celebrada en Valdebebas. El presidente blanco reclamó que se investiguen hasta el final los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y rechazó cualquier intento de dar por cerrado el asunto. «No voy a parar hasta que se depuren responsabilidades», aseguró entre aplausos. También exigió la dimisión de Javier Tebas por sus palabras sobre RMTV y cuestionó la respuesta de las instituciones del fútbol español.

Después de repasar otros asuntos del club, Florentino explicó por qué consideraba necesario detenerse en este punto. «Nada de esto tiene sentido si no podemos competir en igualdad de condiciones y proteger a nuestro club», afirmó. Para el dirigente, el alcance del caso supera la competición española, porque los resultados de la Liga determinan también el acceso a los torneos europeos. «Estamos ante un fraude descomunal que afectó a todo el sistema», sostuvo.

«No me corresponde a mí juzgar a nadie»

El presidente recordó que los pagos se prolongaron durante casi dos décadas y reclamó que se esclarezca también cuándo comenzaron. En su intervención citó las explicaciones atribuidas al propio Negreira sobre la voluntad del Barcelona de evitar decisiones arbitrales en su contra. Florentino insistió en la gravedad de lo sucedido, aunque dejó el juicio sobre las responsabilidades en manos de los organismos competentes.

«No me corresponde a mí juzgar a nadie, lo harán UEFA y tribunales. Y respeto los tiempos de la justicia», manifestó. Su exigencia, añadió, es que se investiguen los hechos. El mandatario lamentó que el Real Madrid parezca el único club interesado en llegar hasta el final de una cuestión que, a su juicio, afecta a todos los participantes en la competición.

Florentino recordó que la entidad presentó una denuncia ante la UEFA y aseguró que el organismo europeo confirmó en octubre que estaba analizando la documentación aportada. El objetivo, explicó, es que se esclarezcan los hechos, se depuren responsabilidades y se restituyan los daños que pudieran corresponder.

Críticas a la Liga y a la Federación

El presidente dirigió sus reproches a la Liga y la RFEF, a las que reclamó una actuación más firme para proteger la integridad de la competición. Cuestionó especialmente el papel de la patronal en el procedimiento judicial. Según denunció, su personación no se ha traducido en una voluntad suficiente de investigar y señaló su falta de preguntas durante los interrogatorios.

También expuso varias estadísticas arbitrales para ilustrar sus quejas. Afirmó que el Barcelona acumula 862 minutos de superioridad numérica en la última década, mientras que el Real Madrid presenta un saldo negativo. Sobre el VAR, sostuvo que al equipo blanco le han anulado 42 goles por esta vía, frente a los 19 del conjunto azulgrana. Fueron cifras que el presidente incorporó a su argumentación sobre la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

La dimisión de Tebas y la denuncia al CSD

La intervención subió de tono cuando Florentino recordó la comparación de RMTV con el nazismo realizada por Tebas. «Esto no es una opinión, sino una ofensa. Repugnante e indigno», declaró. A continuación, exigió su salida y reprochó al presidente de la Federación que no le hubiera invitado a abandonar el cargo.

Florentino anunció que el Real Madrid ha denunciado esas declaraciones ante el Consejo Superior de Deportes y explicó que el organismo ha pedido al Tribunal Administrativo del Deporte que las estudie. «Las discrepancias se resuelven con argumentos, no insultos», defendió ante los compromisarios.

El mandatario cerró este bloque rechazando que el fútbol español pase página. «Cómo vamos a pasar página. Si esto es de una extraordinaria gravedad», insistió. Y comprometió al club a mantener su posición hasta el final. «No voy a descansar para lograr la integridad en el deporte. El Real Madrid la va a defender hasta el final».