Florentino Pérez reclamó la dimisión de Javier Tebas durante su discurso ante la Asamblea General del Real Madrid, celebrada en Valdebebas. El presidente blanco cargó contra el dirigente de la Liga por comparar a RMTV con el nazismo y le acusó de atacar al club en lugar de contribuir a esclarecer el caso Negreira. «Es indigno que a estas horas aún no haya dimitido. Y que el presidente de la RFEF no le haya invitado a irse», afirmó ante los socios representantes.

El mandatario madridista situó sus críticas en la respuesta del fútbol español al caso Negreira. «Da la sensación de que el fútbol español quiere olvidarse de lo ocurrido. Se ha dicho que hay que pasar página. Pero cómo vamos a pasar página. Si esto es de una extraordinaria gravedad», manifestó. Florentino rechazó así que se dé por cerrado un asunto sobre el que considera necesario seguir exigiendo explicaciones.

«Esto no es una opinión, sino una ofensa»

El presidente del Real Madrid señaló directamente a Tebas por su actitud hacia la entidad. «En lugar de ayudar a esclarecer, ha escogido el camino de atacar al Real Madrid todos los días», sostuvo. A continuación, recordó las palabras del presidente de la Liga sobre la televisión del club y denunció que se hubiera reafirmado en ellas.

«En octubre sobrepasó todos los límites al comparar a RMTV con el nazismo. Y en lugar de rectificar, se ha reafirmado. Esto no es una opinión, sino una ofensa. Repugnante e indigno», declaró Florentino. Su intervención culminó con la petición de dimisión y con un reproche al presidente de la Federación, al que reclamó que hubiera instado a Tebas a abandonar el cargo.

Florentino también anunció las medidas adoptadas por el club. «Las discrepancias se resuelven con argumentos, no insultos. Por ello, hemos denunciado a Tebas al CSD, quien ha pedido al Tribunal Administrativo que lo estudie», explicó. Según trasladó a la Asamblea, el Real Madrid ha llevado las declaraciones del presidente de la Liga ante los organismos deportivos.

El dirigente cerró este tramo del discurso reafirmando su compromiso de seguir adelante. «No voy a descansar para lograr la integridad en el deporte. El Real Madrid la va a defender hasta el final», aseguró. Y volvió al caso Negreira para explicar su posición. «Mancha el fútbol español; el mundo no para de hablar de ello».