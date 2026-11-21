Florentino Pérez arrancó el aplauso unánime de todos los socios, también el de Rafael Nadal como un directivo más, en la Asamblea de compromisarios del Real Madrid al hablar con rotundidad del ‘caso Negreira’. El presidente madridista señaló sin pelos en la lengua que no parará hasta que se depuren las responsabilidades oportunas.

«No me corresponde a mí juzgar a nadie; lo harán UEFA y tribunales. Y respeto los tiempos de la justicia. Pero quiero que se investiguen los hechos y les digo que no voy a parar hasta que se depuren responsabilidades (aplausos en la sala). Porque lo que resulta difícil de entender es que, siendo un problema de todos… el Real Madrid parezca el único interesado en que se resuelva. El Real Madrid fue el único club personado en la causa», señaló Florentino Pérez ante la Asamblea de socios compromisarios del Real Madrid.

El presidente del Real Madrid también atizó a la Liga por su inacción en este caso: «La Liga permanece en la inacción más absoluta, escudándose en que no tiene competencias. Ni siquiera hacía preguntas en los interrogatorios, como si no estuviera presente. Sólo caben dos explicaciones: o quieren ocultar que tienen información o no quieren actuar. Cualquiera de las dos son inaceptables. Los pagos a Negreira están documentados desde 2001. Es decir, las consecuencias las ha sufrido el Real Madrid desde que soy presidente. Lo descubrí por la prensa y hoy se investiga por delito de corrupción. En la última década, el Barcelona ha jugado casi 10 partidos completos en superioridad numérica. Al Real Madrid le han anulado 42 goles, casi al doble, desde la llegada del VAR. 19 al Barcelona».