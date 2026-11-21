Florentino Pérez ha anunciado durante la Asamblea General del Real Madrid la creación de una nueva plataforma audiovisual que permitirá ver gratuitamente en India los mejores partidos de las competiciones UEFA a partir de la temporada 2027/2028. El presidente del Real Madrid ha puesto como ejemplo a los aficionados de Bombay, que actualmente encuentran dificultades para seguir los encuentros del conjunto blanco.

Así lo ha comunicado durante el evento, estableciendo como prioridad el acercamiento del club a sus aficionados: «A partir de la próxima temporada, los mejores partidos estarán disponibles para ver GRATIS en India, uno de los países más poblados y jóvenes del mundo, gracias a una plataforma específica». La iniciativa llega para solucionar el acceso a los partidos del Real Madrid en un país donde el club cuenta con más de 22 millones de seguidores y 11 peñas oficiales.

Además, Florentino también ha querido poner el foco en las dificultades que encuentran algunos aficionados indios para seguir al conjunto blanco, especialmente entre los más jóvenes: «Imagina solo a un joven de 15 años en Mumbai que podrá ver los partidos gratis, cuando quiera, a diferencia de la situación actual, donde tiene que recurrir a sitios web pirateados de baja calidad. Por primera vez, realmente se dará cuenta de que su club existe». El presidente ha señalado así uno de los problemas a los que se enfrentan los seguidores del fútbol europeo en India: la dificultad para acceder a retransmisiones legales sin recurrir a páginas ilegales, que en muchos casos ofrecen emisiones de baja calidad. La nueva plataforma pretende ofrecer una alternativa directa para que estos aficionados puedan seguir al equipo sin coste alguno.

India será el primer mercado en el que se ponga a prueba este nuevo modelo de distribución audiovisual. Según ha explicado Florentino, el objetivo es comprobar su funcionamiento antes de extenderlo a otros países y facilitar el acceso al fútbol a aficionados de todo el mundo.