Winamax bate todos récords con el CNP de Alicante

Alicante fue el epicentro del póker nacional el pasado fin de semana con la celebración del CNP Winamax Alicante, que batió récords de participación y premios. El Casino del Mediterráneo acogió a 829 jugadores y se repartió el mayor bote de la temporada con un total de 357.975 euros repartidos para sus participantes, llevándose 62.000 euros el ganador del Main Event. En el torneo celebrado en la capital de la Costa Blanca también estuvieron los creadores de contenido Guanyar y Vixuki.

La cuarta parada del Circuito Nacional de Poker (CNP) Winamax 2026, celebrada esta semana en el Casino Mediterráneo de Alicante, se cerró con un éxito de público y de repercusión mediática sin precedentes. La alianza entre el circuito nacional de referencia y Winamax ha reunido una participación récord, combinando un gran atractivo económico con destacadas personalidades.

Con un total de 829 inscripciones en el Evento Principal, Alicante bate su propio récord y se consolida como la etapa más concurrida de 2026, superando ampliamente los registros conseguidos en Sevilla, Barcelona y Murcia. Esta afluencia récord se ha traducido en un bote total de 357.975 €, repartido entre los 83 mejores jugadores de la competición. El mejor de todos ellos fue el jugador israelí Naseeb Fawarsy (27 años), que se proclamó campeón del torneo y se llevó un premio de 62.000 euros tras imponerse al español Marco López-Coronado (21 años), que se embolsó 41.525 euros como subcampeón.

Personalidades presentes en el CNP Winamax Alicante

Guanyar y Javier Fernández ‘Vixuki’, creadores de contenido y embajadores de la marca, también estuvieron presentes durante el fin de semana en el CNP Winamax Alicante. Diego Iglesias ‘Guanyar’ y el streamer del Team Winamax aportaron una gran dinámica en las mesas, encarnando la cercanía del póker en vivo y el entusiasmo de una amplia comunidad de aficionados. Los alicantinos Vicente Ávila ‘Choto’ y Lucía Navarro también acapararon los focos en un fin de semana en el que jugaron en casa arropados por su afición.

Esta fue la lista de premios de la mesa final del CNP Winamax Alicante: