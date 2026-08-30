Elrow hace vibrar Mallorca: cerca de 20.000 personas disfrutan de una jornada de música y espectáculo

Cerca de 20.000 personas disfrutaron este sábado de una de las grandes citas de la música electrónica del verano en Mallorca con la celebración de elrow Mallorca XXL Winamax en el Recinto Son Fusteret. Durante doce horas, desde las 14:00 hasta las 02:00 horas, el público pudo recorrer un auténtico universo de música electrónica, escenografía, performances y entretenimiento.

La jornada se desarrolló con un público entregado desde las primeras horas, que respondió con entusiasmo a una programación que reunió diferentes estilos y sonidos de la música electrónica en Mallorca. El ambiente fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, con miles de asistentes disfrutando de una experiencia marcada por la diversión, el color y el carácter festivo que caracteriza a elrow.

El festival se distribuyó en cuatro escenarios: Hallucinarium XXL, Industry City, Pink Cathedral y The Jail, cada uno con una identidad musical y visual propia. Esta distribución permitió al público desplazarse por diferentes espacios del recinto y disfrutar de una programación muy variada a lo largo de las doce horas de celebración.

En Hallucinarium XXL actuaron artistas como Adam Beyer, Marco Carola, Hot Since 82, Ben Sims, Adiel b2b Quest, Grace Dahl, Chlar y De La Swing, protagonizando algunos de los momentos más destacados de la jornada. Por su parte, Industry City ofreció una propuesta de carácter más industrial y urbano con Frank Storm, Kiko Fernández, Manu Sanchez, Marrøn y Teedee.

La escena electrónica balear también tuvo un papel destacado en Pink Cathedral, donde participaron Jaume Colombàs, Lucia Sholtus, Peptronik y Pijama Bros. The Jail completó la propuesta musical con Toni R b2b Moberden, Rodri Schatinni, Tito Garcia, Tormenta Balear, Javitoh, La Demence Palma, Pep Vanrell, Mili Takeshi y Sergi Ales, entre otros artistas.

La música estuvo acompañada durante toda la jornada por el característico despliegue visual de elrow, con performers, intervenciones artísticas, confeti, grandes inflables, efectos especiales y un importante dispositivo de sonido, iluminación y pantallas que transformó Son Fusteret en un gran espacio de celebración.

El público respondió de forma muy positiva a la propuesta, con un ambiente animado y festivo durante toda la jornada. Miles de personas, llegadas para disfrutar de la música y del espectáculo, convirtieron el recinto en un punto de encuentro marcado por la diversión, el buen humor y las ganas de disfrutar.

La organización transcurrió con normalidad y el evento se desarrolló sin incidencias destacables, permitiendo que el público disfrutara de una larga jornada de música electrónica en un ambiente seguro y perfectamente coordinado.

Con esta nueva edición, elrow Mallorca XXL Winamax volvió a situar a Son Fusteret como uno de los grandes escenarios del verano electrónico de Mallorca, dejando una jornada marcada por la música, el espectáculo y la respuesta de un público que llenó el recinto y disfrutó hasta el último momento.