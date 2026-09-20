Cae en Palma un atracador en serie que sembraba el terror en comercios y salón de juegos de Palma: «¡Abre la caja!»

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Palma a un hombre de origen español por cometer hasta seis robos con fuerza en distintos comercios de la capital balear y un atraco con violencia e intimidación en un salón de juegos.

La investigación del Grupo de Robos se inició tras detectarse una serie de asaltos a establecimientos comerciales. El modus operandi del sospechoso era recurrente. En concreto, actuaba amparándose en la oscuridad de la noche y causaba cuantiosos daños materiales en puertas y ventanas para lograr acceder al interior de los locales. Una vez dentro, arrasaba con todo tipo de objetos de valor y dinero en efectivo.

Entre las incursiones imputadas destacan dos asaltos perpetrados el pasado 10 de julio. En esa misma jornada, el investigado irrumpió en una cafetería tras fracturar una de las ventanas. Poco después, forzó la puerta de entrada de un centro de estética para apoderarse de dos ordenadores de alta gama y dos tablets. Por este último hecho, la Policía Nacional ya había detenido semanas atrás a otro varón que participó en el asalto como cómplice.

Las indagaciones no se detuvieron ahí. Los agentes especializados en robos lograron vincular al arrestado con otros hechos delictivos anteriores. Entre ellos figura un asalto ejecutado en marzo en un bar de la concurrida calle Jaime III, así como otro golpe registrado en abril en las instalaciones deportivas de un centro escolar, de donde lograron sustraer más de 1.200 euros en efectivo.

De forma paralela, el Grupo de Atracos mantenía abierta su propia línea de investigación por un grave incidente ocurrido también en el mes de marzo en un salón de juegos de la calle General Riera. Durante este asalto, el individuo accedió al local, abordó a una de las empleadas y la amedrentó directamente para exigirle la recaudación de la caja registradora, a la par que le espetaba: «Abre la caja, que a ti no te voy a hacer nada».

Gracias al cruce de datos y a las gestiones practicadas por ambas unidades, los investigadores identificaron al presunto atracador del salón de juegos y confirmaron que se trataba exactamente del mismo varón al que se le seguía la pista por la sucesión de robos nocturnos en comercios.

Tras establecer su localización, los agentes desplegaron un dispositivo que culminó con su inmediata detención. Aunque en un primer momento se le atribuyeron cuatro robos con fuerza y el atraco violento al salón de juego, el propio investigado terminó confesando voluntariamente su participación en otros dos delitos durante el arresto: uno en un bar de Santa María y otro en un centro de estética ubicado en Ciudad Jardín.

Con estas últimas evidencias, el Grupo de Atracos y el Grupo de Robos de la Policía Nacional dio por esclarecidos los hechos e imputó finalmente al detenido un total de seis robos con fuerza y un robo con violencia e intimidación.