Winamax celebra Halloween con un fiesta terrorífica en Valencia: Elrow Horroween Festival Winamax

Este 31 de octubre, Winamax celebrará Halloween a lo grande con el Elrow Horroween Festival Winamax, que tendrá lugar en el Recinto Internúcleos de Sagunto. Este lugar acogerá desde las 14:00 horas a las 02:00 horas un festival musical de primer nivel en el que estarán los grupos más importantes de la actualidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Elrow Horroween Festival Winamax que se celebra este sábado 31 de octubre en Valencia.

El 31 de octubre, Sagunto se posicionará en el centro del mapa cultural y festivo de la Comunitat Valenciana. Elrow Horroween Festival Winamax será la gran cita de referencia de Halloween, que transformará el Recinto Internúcleos de Sagunto en una experiencia inmersiva sin precedentes. El festival contará con escenografía temática de terror, espectáculos itinerantes y 12 horas ininterrumpidas de música electrónica (de 14:00 h a 02:00 h).

Serán 12 horas ininterrumpidas de música para una previsión de más de 20.000 asistentes, con tres escenarios independientes volcados en el tech-house, el techno y las últimas tendencias de la electrónica. El cartel reúne a varias de las figuras más influyentes del panorama internacional y nacional.

Un cartel espectacular

La llegada de este macroevento consolida a Valencia y a Sagunto como un epicentro capaz de acoger citas culturales y de ocio de gran escala. Más de 20.000 asistentes disfrutarán de una propuesta técnica y musical repartida en diferentes espacios. Junto a referentes de primera fila mundial como Paco Osuna, The Martinez Brothers, Ben Sims o Andrés Campo, el festival reserva un hueco a la escena local para fomentar el talento emergente de la región.

Alex Now, Ian Margalef, Anto Zagu y Paula Fields, entre otros, compartirán cabina con artistas de gran reconocimiento internacional. Una muestra clara del compromiso por impulsar el género club y electrónico de Valencia y alrededores.

Experiencia Winamax

En su compromiso por enriquecer la oferta de ocio y las experiencias en vivo en Valencia, Winamax se suma al festival como Title Sponsor. Lejos de un formato comercial convencional, la marca instalará el stand Winamax: un verdadero cuarto espacio escénico integrado en el corazón del festival. Los más de 20.000 asistentes podrán disfrutar de sesiones de DJ integradas y participar en los diferentes retos (juegos de cartas, juegos con fichas, máquinas de arcade de bolas, etc.) con los que conseguir recompensas muy variadas.